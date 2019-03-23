Если большинство судей КС выскажутся за недоверие главе суда Шевчуку, а он не уйдет добровольно, смысл работы органа будет утрачен

Действующее законодательство не содержит механизмов отстранения председателя Конституционного суда Украины, поэтому если большинство судей КС выскажутся за недоверие главе суда Станиславу Шевчуку, а он не уйдет добровольно, смысл работы органа будет утрачен, заявил судья КС Игорь Слиденко.

"Реакцию Станислава Шевчука можно было легко предвидеть, учитывая его предыдущее поведение, когда он не признавал своих нарушений — очевидных и документально доказанных. Тех, кто указывал на его безобразия, он причислял к "возмутителям спокойствия" в суде… Что касается судей КСУ, сложно прогнозировать их окончательную реакцию. Все всё прекрасно понимают. Каждый должен определиться со своим отношением к этой проблеме. КС — орган коллегиальный, на каждом судье лежит ответственность за его деятельность", - сказал он в интервью изданию "Зеркало недели. Украина" (ZN.UA), опубликованном в субботу.

По его словам, некоторые судьи КС являются сторонниками С.Шевчука, другие же неоднократно указывали главе КС на недопустимость его действий.

И.Слиденко подчеркнул, что действующий закон о Конституционном суде в отличие от предыдущей редакции, не содержит механизмов отстранения председателя суда – только личное заявление об увольнении, "которое С.Шевчук, судя по всему, писать не планирует". Поэтому трое судей КС и решились написать коллегам письмо.

"Если большинство судей, ради сохранения авторитета суда и его нормального функционирования, посоветуют господину Шевчуку оставить должность, возможно, он прислушается. Потому что если большинство судей КС выскажутся в пользу недоверия председателю суда, а он останется на должности, практический смысл работы органа будет утрачен", - пояснил И.Слиденко.

По его словам, действия главы КС содержат разные нарушения закона и даже признаки деяния, предусмотренного Уголовным кодексом Украины в виде неправомерного влияния на судей.

И.Слиденко пояснил, что в определенный временной отрезок то или иное дело, которое формально не имеет политических признаков, может влиять на ход политических событий. "Например, недавняя отмена Конституционным судом статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении. Рассматривать или не рассматривать дело, когда его рассматривать — все это зависит исключительно от господина Шевчука, он формирует повестку дня", - пояснил судья КС.

Он напомни, что в письме трех судей КС, адресованном коллегам по Конституционному суду, приведено по меньшей мере 6 дел, в которых усматривается манипуляция со стороны С.Шевчука их рассмотрением ("О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг", "Об особенностях приватизации предприятий Государственной акционерной компании "Укррудпром", "О системе гарантирования вкладов физических лиц", "О лишении В.Януковича звания Президента Украины", "Об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", "О Государственном бюджете Украины на 2018 год").

Журналист издания "Зеркало недели. Украина" (ZN.UA) Сергей Рахманин в подводке к интервью с И.Слиденко указывает, что ввиду происходящего глава КС С.Шевчук, по некоторым данным, даже отменил визит в США, а само письмо судьи Конституционного суда активно обсуждают между собой и с заместителем главы Администрации президента Украины Алексеем Филатовым, который курирует судебную реформу. Журналист не исключает, что разбор претензий к С.Шевчуку станет предметом заседания Конституционного суда, которое (по словам одного из членов парламентского комитета по вопросам правовой политики и правосудия) может состояться уже 2 апреля.

Как сообщалось, 15 марта 2019 года газета "Зеркало недели. Украина"(ZN.UA) опубликовала письмо судей Конституционного суда Украины Николая Мельника, Сергея Саса и Игоря Слиденко, в котором они указывали, что дальнейшее пребывание Станислава Шевчука в должности главы КС приведет к полному разрушению конституционного правосудия, и просят коллег принять кардинальные меры.

В письме отмечается, что созданная С.Шевчуком в коллективе КС атмосфера всеобщего недоверия и конфликтности делает невозможной конструктивную и продуктивную деятельность суда. Авторы письма подчеркивают, что дальнейшее пребывание С.Шевчука в должности главы КС "приведет к полному разрушению суда и конституционного правосудия".

"Ситуация, в которой оказался суд в связи с пребыванием С.Шевчука в должности главы КС, требует от судей неотложного принятия кардинальных правовых мер для обеспечения организации деятельности суда… предусмотренных Конституции Украины", - сказано в письме.