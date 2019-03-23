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12:59 23.03.2019

Осужденный за смертельное ДТП в центре Харькова Дронов и его адвокат подали апелляцию

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Осужденный за смертельное ДТП в центре Харькова Дронов и его адвокат подали апелляцию

Осужденный на 10 лет лишения свободы за ДТП в центре Харькова, в результате которого погибли 6 человек Геннадий Дронов и его адвокат Сергей Перепелица подали апелляционную жалобу на приговор суда первой инстанции.

"Считаем, что приговор Киевского районного суда г.Харькова является предвзятым, незаконным, необоснованным и вынесенным с существенным нарушением норм процессуального права, прав и свобод человека, гарантированных Конституцией Украины, Уголовным процессуальным кодексом Украины, Конвенцией о защите прав людей и основополагающих свобод, а потому должен быть отменен", - говорится в апелляционной жалобе, фотокопию первой страницы которой С.Перепелица опубликовал на своей странице в соцсети Facebook.

Как сообщалось, вечером 18 октября 2017 года на перекрестке ул.Сумская и переулка Мечникова в Харькове автомобиль Lexus RX под управлением 20-летней Елены Зайцевой, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg под управлением Г.Дронова. В результате столкновения Lexus вылетел на тротуар и совершил наезд на 11 пешеходов, 5 из которых погибли на месте (4 девушки и молодой человек). Еще одна девушка умерла от полученных травм в больнице утром 26 октября. Кроме того, в результате ДТП пострадала пассажирка Lexus. По факту ДТП было начато уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого погибли несколько человек) УК Украины.

20 октября 2017 года Киевский райсуд Харькова арестовал Е.Зайцеву на 60 дней без возможности внесения залога.

8 ноября 2017 года Киевский райсуд Харькова взял под стражу Г.Дронова.

2 февраля 2018 года обвинительный акт в отношении Е.Зайцевой и Г.Дронова поступил в Киевский райсуд Харькова.

В ходе дебатов гособвинение потребовало признать Е.Зайцеву и Г.Дронова виновными по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого погибли несколько человек) УК Украины и назначить каждому наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года, а гражданские иски потерпевших удовлетворить в полном объеме. Защита Г.Дронова потребовала признать его невиновным в связи с недоказанностью состава преступления. Е.Зайцева заявила, что готова нести любое наказание, которое назначит суд. Ее защита просила суд при назначении наказания Е.Зайцевой учесть смягчающие обстоятельства (раскаяние и добровольное возмещение ущерба).

Материалы в отношении автошколы, где училась Е.Зайцева, были выделены в отдельное производство по ст. 367 (служебная халатность) УК Украины.

26 февраля 2019 года Киевский райсуд Харькова признал Г.Дронова и Е.Зайцеву виновными и приговорил обоих к максимальным срокам лишения свободы, предусмотренным статьей (по 10 лет) и лишению права управлять транспортными средствами на 3 года.

Теги: #дтп #харьков #дронов #украина #аппеляция #суд
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