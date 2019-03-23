Медик 24 ОМБр погиб от пули снайпера на Донбассе

Военный медик Владимир Маркевич погиб от пули вражеского снайпера на Донбассе, сообщается в субботу на странице в Facebook 24 ОМБр имени короля Даниила.

"В результате поражения вражеским снайпером в районе населенного пункта Новомихайловка погиб наш собрат - старший сержант Маркевич Владимир Михайлович… (1971 г.р., проживал в пгт. Роздил Львовской обл, с апреля 2018 г. находился в 24 ОМБр)", - говорится в сообщении.

В бригаде отметили, что старший боевой медик находился на наблюдательном посту переднего края линии разграничения. "В это время русские наемники совершили три выстрела из новой снайперской винтовки калибра 12,7 мм., одна из пуль которой пробила защитную стенку укрытия и смертельно ранила нашего защитника. ", - отмечается в сообщении.