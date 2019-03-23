События

12:08 23.03.2019

Медик 24 ОМБр погиб от пули снайпера на Донбассе

1 мин читать

Военный медик Владимир Маркевич погиб от пули вражеского снайпера на Донбассе, сообщается в субботу на странице в Facebook 24 ОМБр имени короля Даниила.

"В результате поражения вражеским снайпером в районе населенного пункта Новомихайловка погиб наш собрат - старший сержант Маркевич Владимир Михайлович… (1971 г.р., проживал в пгт. Роздил Львовской обл, с апреля 2018 г. находился в 24 ОМБр)", - говорится в сообщении.

В бригаде отметили, что старший боевой медик находился на наблюдательном посту переднего края линии разграничения. "В это время русские наемники совершили три выстрела из новой снайперской винтовки калибра 12,7 мм., одна из пуль которой пробила защитную стенку укрытия и смертельно ранила нашего защитника. ", - отмечается в сообщении.

Теги: #медики #оос #украина #донбас #снайпер
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:46 23.03.2019
В Широкино обнаружен склад неучтенных боеприпасов

В Широкино обнаружен склад неучтенных боеприпасов

11:32 23.03.2019
Сенатор США Блэкберн прибыла в Украину для обсуждения вопросов украинско-американского военного партнерства – посольство

Сенатор США Блэкберн прибыла в Украину для обсуждения вопросов украинско-американского военного партнерства – посольство

11:16 23.03.2019
В Харькове задержан уроженец Горловки, воевавший против ВСУ в составе "военной разведки Новороссии"

В Харькове задержан уроженец Горловки, воевавший против ВСУ в составе "военной разведки Новороссии"

11:12 23.03.2019
Место голосования на выборах президента Украины изменили уже 181,6 тыс. граждан – глава ЦИК

Место голосования на выборах президента Украины изменили уже 181,6 тыс. граждан – глава ЦИК

10:31 23.03.2019
В Киеве в результате конфликта после ДТП водитель обстрелял автомобиль оппонента

В Киеве в результате конфликта после ДТП водитель обстрелял автомобиль оппонента

10:14 23.03.2019
В столице в течение дня ожидаются сильные порывы ветра

В столице в течение дня ожидаются сильные порывы ветра

09:05 23.03.2019
На Софиевской площади 30 марта стартует фестиваль "Французская весна в Украине"

На Софиевской площади 30 марта стартует фестиваль "Французская весна в Украине"

08:46 23.03.2019
Харьковский апелляционный суд оставил под стражей лейтенанта полиции, подозреваемого организации сбыта наркотиков

Харьковский апелляционный суд оставил под стражей лейтенанта полиции, подозреваемого организации сбыта наркотиков

08:12 23.03.2019
В ряде областей Украины обесточенными остаются 94 населенных пункта

В ряде областей Украины обесточенными остаются 94 населенных пункта

08:00 23.03.2019
Устойчивое общество может отражать любые вызовы в условиях агрессии РФ - глава МинВОТ

Устойчивое общество может отражать любые вызовы в условиях агрессии РФ - глава МинВОТ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики на Донбассе шесть раз открывали огонь по позициям ВСУ, погиб один украинский военный, еще один ранен

Хакеры рассылали фейковые письма от имени Авакова с "правилами поведения" для полицейских в пользу одного из кандидатов в президенты

СБУ в сжатые сроки даст правовую оценку визиту Бойко и Медведчука к одному из лидеров РФ

Готовится вброс "фейковой" переписки руководства СБУ и МВД накануне выборов президента

В РФ готовится провокация с задержанием украинских контрабандистов российской продукции военного назначения – нардеп Тымчук

ПОСЛЕДНЕЕ

Астана станет "Сияющим правителем", скорее всего, в понедельник

Токаев утвердил переименование Астаны в Нур-Султан

Число жертв взрыва на химзаводе в Китае достигло 64 человек

Боевики на Донбассе шесть раз открывали огонь по позициям ВСУ, погиб один украинский военный, еще один ранен

Во Львове задержали группу наркоторговцев

В суд направлено обвинение против кассира банка, продававшей инвестиционные монеты "в обход" кассы

На кладбище в Харькове найдено тело младенца

Ряд стран Латинской Америки дал старт новому международному объединению

В 2019 году в Днепропетровской области будет построено пять новых детских садов

Госкомтелерадио не дал разрешение на ввоз 17 российских книг

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА