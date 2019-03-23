В Широкино обнаружен склад неучтенных боеприпасов

В Волновахском районе Донецкой области в одном из заброшенных домов в с.Широкино обнаружено большое количество неучтенных военных средств поражения, которые находились в свободном доступе, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

"С целью недопущения их попадания в неконтролируемый оборот и возможного возникновения вследствие этого чрезвычайных событий, в том числе нанесение вреда жизни и здоровью граждан Украины, личный состав группы разминирования от отдельной десантно-штурмовой бригады провел обследование 0,2 гектара территории на наличие взрывоопасных предметов", - сказано в сообщении пресс-центра ООС на странице всоц сети Фейсбук в субботу.

В результате обследования территории было выявлено и изъято 37 выстрелов для гранатомета ПГ-7, 16 выстрелов для гранатомета ПГ-22 и 20 снарядов для пушки 2А42 боевой машины пехоты БМП-2.

"Все изъятые военные средства поражения были транспортированы на специальную площадку, где проведено их уничтожение", - сообщили в ООС.