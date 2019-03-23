События

11:46 23.03.2019

В Широкино обнаружен склад неучтенных боеприпасов

1 мин читать
В Широкино обнаружен склад неучтенных боеприпасов

В Волновахском районе Донецкой области в одном из заброшенных домов в с.Широкино обнаружено большое количество неучтенных военных средств поражения, которые находились в свободном доступе, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

"С целью недопущения их попадания в неконтролируемый оборот и возможного возникновения вследствие этого чрезвычайных событий, в том числе нанесение вреда жизни и здоровью граждан Украины, личный состав группы разминирования от отдельной десантно-штурмовой бригады провел обследование 0,2 гектара территории на наличие взрывоопасных предметов", - сказано в сообщении пресс-центра ООС на странице всоц сети Фейсбук в субботу.

В результате обследования территории было выявлено и изъято 37 выстрелов для гранатомета ПГ-7, 16 выстрелов для гранатомета ПГ-22 и 20 снарядов для пушки 2А42 боевой машины пехоты БМП-2.

"Все изъятые военные средства поражения были транспортированы на специальную площадку, где проведено их уничтожение", - сообщили в ООС.

Теги: #оос #широкино #склад #боеприпасы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:08 23.03.2019
Медик 24 ОМБр погиб от пули снайпера на Донбассе

Медик 24 ОМБр погиб от пули снайпера на Донбассе

11:32 23.03.2019
Сенатор США Блэкберн прибыла в Украину для обсуждения вопросов украинско-американского военного партнерства – посольство

Сенатор США Блэкберн прибыла в Украину для обсуждения вопросов украинско-американского военного партнерства – посольство

11:16 23.03.2019
В Харькове задержан уроженец Горловки, воевавший против ВСУ в составе "военной разведки Новороссии"

В Харькове задержан уроженец Горловки, воевавший против ВСУ в составе "военной разведки Новороссии"

07:24 23.03.2019
Боевики на Донбассе шесть раз открывали огонь по позициям ВСУ, погиб один украинский военный, еще один ранен

Боевики на Донбассе шесть раз открывали огонь по позициям ВСУ, погиб один украинский военный, еще один ранен

13:11 22.03.2019
Боевики на Донбассе 5 лет не позволяют патрулям СММ ОБСЕ проверить территорию, которую следует освободить от тяжелого вооружения – Марчук

Боевики на Донбассе 5 лет не позволяют патрулям СММ ОБСЕ проверить территорию, которую следует освободить от тяжелого вооружения – Марчук

12:36 22.03.2019
С начала объявления "режима тишины" 8 марта на Донбассе погибли пять украинских военнослужащих, еще 15 ранены – Марчук

С начала объявления "режима тишины" 8 марта на Донбассе погибли пять украинских военнослужащих, еще 15 ранены – Марчук

11:21 22.03.2019
Почти два десятка атак на системы водоснабжения на Донбассе зафиксированы с начала года - ЮНИСЕФ

Почти два десятка атак на системы водоснабжения на Донбассе зафиксированы с начала года - ЮНИСЕФ

07:14 22.03.2019
За минувшие сутки один боец ВСУ погиб, еще двое ранены вследствие 7 обстрелов со стороны боевиков на Донбассе

За минувшие сутки один боец ВСУ погиб, еще двое ранены вследствие 7 обстрелов со стороны боевиков на Донбассе

18:31 21.03.2019
Зеленский не исключает двухсторонних переговоров с Москвой по Донбассу и вступления Украины в НАТО через референдум

Зеленский не исключает двухсторонних переговоров с Москвой по Донбассу и вступления Украины в НАТО через референдум

18:06 21.03.2019
Украинский военный погиб на Донбассе в четверг, еще один ранен - ООС

Украинский военный погиб на Донбассе в четверг, еще один ранен - ООС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики на Донбассе шесть раз открывали огонь по позициям ВСУ, погиб один украинский военный, еще один ранен

Хакеры рассылали фейковые письма от имени Авакова с "правилами поведения" для полицейских в пользу одного из кандидатов в президенты

СБУ в сжатые сроки даст правовую оценку визиту Бойко и Медведчука к одному из лидеров РФ

Готовится вброс "фейковой" переписки руководства СБУ и МВД накануне выборов президента

В РФ готовится провокация с задержанием украинских контрабандистов российской продукции военного назначения – нардеп Тымчук

ПОСЛЕДНЕЕ

Астана станет "Сияющим правителем", скорее всего, в понедельник

В Киеве в результате конфликта после ДТП водитель обстрелял автомобиль оппонента

В столице в течение дня ожидаются сильные порывы ветра

Токаев утвердил переименование Астаны в Нур-Султан

На Софиевской площади 30 марта стартует фестиваль "Французская весна в Украине"

Число жертв взрыва на химзаводе в Китае достигло 64 человек

Харьковский апелляционный суд оставил под стражей лейтенанта полиции, подозреваемого организации сбыта наркотиков

В ряде областей Украины обесточенными остаются 94 населенных пункта

Устойчивое общество может отражать любые вызовы в условиях агрессии РФ - глава МинВОТ

Во Львове задержали группу наркоторговцев

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА