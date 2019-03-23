В Киеве в результате конфликта после ДТП водитель обстрелял автомобиль оппонента

В Киеве в результате конфликта между двумя водителями после ДТП, один из них достал пистолет и начал стрелять по машине оппонента, полиция открыла уголовное производство по статье "хулиганство".

Как сообщает в субботу отдел коммуникации полиции Киева, инцидент произошел вечером 22 марта в Печерском районе столицы.

"Три автомобиля – Maserati, Toyota и Kia двигались по Парковой дороге, а при выезде на ул.Грушевского столкнулись. Мужчины начали спор, и водитель Maserati достал оружие и начал стрелять по Kia", - сказано в сообщении.

После этого злоумышленник скрылся с места происшествия

Водитель обстрелянной Kia – 27-летний киевлянин – не пострадал.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Печерского управления полиции и эксперты-криминалисты. Правоохранители изъяли стреляные гильзы, которые направят на экспертизу.

Следователи открыли уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до семи лет заключения.

Сейчас правоохранители проводят все необходимые мероприятия для установления и задержания стрелка.