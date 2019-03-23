В столице в течение дня ожидаются сильные порывы ветра

В Киеве в ближайший час и до конца субботы

ожидаются порывы ветра 15-18 м/с, без осадков, сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на Укргидрометцентр.

"В ближайший час и до конца дня 23 марта в столице порывы ветра 15-18 м/с (I уровень опасности, желтый)", - сказано в сообщении на сайте КГГА.

По прогнозу синоптиков, в субботу в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, температура днем 6-8º тепла.