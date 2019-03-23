На Софиевской площади 30 марта стартует фестиваль "Французская весна в Украине"

На Софиевской площади 30 марта в 20:30 воздушно-цирковым уличным действом "Садовница Мю и кинематика флюидов" от французского коллектива Transe Express откроется фестиваль "Французская весна в Украине", сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

Как отмечается, организатором мероприятия выступили посольство Французской Республики и Французский институт в Украине.

По словам организаторов, сюжет спектакля разворачивается вокруг похожей на цветок оригинальной конструкции, которая открывается, как огромная музыкальная шкатулка.

"Задетая на подъемный кран воздушная звезда "общается" с гибкой анемоной в воздухе, в то время как зрители наблюдают за световой походкой артистов на земле", - говорится в сообщении.

Ознакомиться с программой фестиваля можно на сайте Французского института в Украине.

В связи с открытием фестиваля 30 марта с 19:00 до 23:00 запретят движение всех видов транспортных средств на улицах Софиевской, Малой Житомирской, Владимирской (от улицы Ирининской до улицы Большой Житомирской) и в переулке Рыльского.

Также будут внесены изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта общего пользования, согласно схеме организации дорожного движения.

В связи с запретом движения всех транспортных средств по указанным улицам позволят движение по ул.Крещатик 30 марта с 19:00 до 23:00.

Кроме того, 28 марта с 20:00 до 1:00 29 марта и 30 марта с 20:00 до 23:00 частично отключат наружное освещение на Софийской площади, на улице Владимирской и переулке Рыльского.