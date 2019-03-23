Харьковский апелляционный суд оставил под стражей лейтенанта полиции, подозреваемого организации сбыта наркотиков

Харьковский апелляционный суд отказал в изменении меры пресечения лейтенанту полиции, подозреваемого в организации сети сбыта наркотиков на территории города.

"Коллегия судей апелляционного суда отказала в удовлетворении апелляционной жалобы защитника, оставив избранную меру пресечения - содержание под стражей в условиях следственного изолятора", - сообщает пресс-служба Харьковского апелляционного суда.

Как сообщалось, следователи прокуратуры Харьковской области совместно с департаментом внутренней безопасности Нацполиции Украины разоблачили группу, организовавшую сеть сбыта амфетамина, метамфетамина, экстази и марихуаны на территории города. По данным следствия, организаторами группы оказались 27-летний лейтенант полиции и 33-летний владелец одного из ночных развлекательных клубов Харькова.

Им было объявлено подозрение по ч.2 ст.307 Уголовного кодекса (незаконное приобретение, хранение с целью сбыта, а также сбыт особо опасных психотропных веществ, совершенные повторно по предварительному сговору группой лиц, а также сбыт особо опасных психотропных веществ в местах массового пребывания граждан) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога (полицейскому - в размере 1,5 млн.грн, директору клуба - более 190 тыс грн.).