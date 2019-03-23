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08:12 23.03.2019

В ряде областей Украины обесточенными остаются 94 населенных пункта

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В ряде областей Украины обесточенными остаются 94 населенных пункта

В результате осложнения погодных условий (дождь, местами мокрый снег и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточенными остаются 94 населенных пункта в шести областях, сообщила пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"В результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач остаются обесточенными 94 населенных пункта в 6 областях Сумская - 30 н.п., Полтавская - 16 н.п., Днепропетровская - 20 н.п., Черниговская - 13 н.п., Донецкая - 12 н.п., Запорожская - 3 н.п. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - указано в сообщении на сайте ГСЧС в среду утром.

Отмечается, что в результате пятничной непогоды в Чернигове сильным шквалистым ветром повреждено покрытие крыши магазина на площади 700 кв.м. и кровли офисного здания на площади 300 кв.м. В с.Анисов Черниговского района повреждено покрытие крыши школы на площади 200 кв.м.

Подразделения ГСЧС за текущие сутки ликвидировали более 60 поваленных деревьев.

Спасатели отметили отсутствие жертв и пострадавших.

Бригады облэнерго проводят мероприятия по восстановлению электроснабжения населенных пунктов.

 

Теги: #непогода #гсчс #украина
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