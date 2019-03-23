Устойчивое общество может отражать любые вызовы в условиях агрессии РФ

Российская Федерация сеет неуверенность среди украинского населения на Донбассе, влияет на настроения и желания присоединиться к определению судьбы государства, заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) Вадим Черныш.

"Устойчивое общество может отражать любые вызовы, даже в условиях агрессии, особенно понимая, что все время враг пытается спровоцировать внутренние конфликты, чтобы мы ненавидели друг друга или паниковали. Самое главное, что все, кто проживает на освобожденных территориях, сейчас показывают, что жизнь улучшается, а огромное количество гражданских вблизи линии соприкосновения в очередной раз доказывает, что мы налаживаем мирную жизнь", - сказал В.Черныш в ходе пресс-конференции в Донецкой областной военно-гражданской администрации во время поездки правительственной делегации в Донецкую область.

Как отмечается, правительственная делегация посетила Центр социально-психологической реабилитации детей в Краматорске.

"В Центре находится 47 детей в возрасте от 3 до 18 лет, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Детям оказывают комплексную социальную, психологическую, педагогическую, медицинскую и правовую помощь", - информируют в пресс-службе МинВОТ.

Также участники делегации посетили КПВВ "Майорское", где проинспектировали его пропускную способность и новые условия, созданые для временного пребывания людей при пересечении линии разграничения.

"Ежемесячно КПВВ "Майорское" пересекает около 200 тыс. человек, поэтому создание необходимых условий для граждан - приоритет для правительства Украины. Так, в течение 2018 года на КПВВ "Майорское" проводились ремонтно-восстановительные работы, в частности, смонтировано один из двух залов ожидания, на сегодня продолжаются работы по монтажу второго зала, установлено обогреватели и скамьи в залах ожидания", - подчеркнули в пресс-службе.

Во время поездки внимание было уделено вопросу перевозки товаров через линию разграничения.

По словам министра В.Черныша, еще в 2017 году во исполнение Закона Украины "О борьбе с терроризмом" правительством приняло соответствующий порядок пересечения линии разграничения, в котором был заложен принцип определения перечня разрешенных для перемещения товаров. Во исполнение указанного порядка в министерстве разработали и издали приказ, в котором приведен следующий перечень. Однако в суде первой инстанции приняли решение об отмене этих положений постановления Кабинета министров Украины.

"Мы приняли новый Закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях", согласно которому на территории Донецкой и Луганской областей проходит Операция Объединенных Сил. Министерство обороны Украины назначено ответственным за разработку порядка перемещения товаров через линию разграничения. На сегодня новый порядок требует доработки, после чего он будет вынесен на рассмотрение правительства", - подчеркнул В.Черныш.

Он отметил, что позиция министерства заключается в создании нового перечня товаров, запрещенных для перемещения.

"Я подчеркиваю, что наша позиция - изменение принципа и максимальное содействие гражданам", - сказал министр.

Кроме того в Краматорске В.Черныш встретился с представителями международных гуманитарных организаций, местными офисами Агентств ООН, Международного Комитета Красного Креста и местными общественными организациями. Стороны обсудили проблемные вопросы в сфере противоминной деятельности, возникшие у международного сообщества с момента принятия соответствующего закона. В.Черныш проинформировал, что в 2019 году правительство Украины выделило средства на информационную деятельность по вопросам противоминной безопасности.