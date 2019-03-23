События

05:33 23.03.2019

В суд направлено обвинение против кассира банка, продававшей инвестиционные монеты "в обход" кассы

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Харьковская местная прокуратура №2 направила в суд обвинительный акт в отношении кассира банка, подозреваемой в незаконном завладении банковским имуществом (ч.2,3 ст.191 Уголовного кодекса Украины).

"37-летняя сотрудница банка подозревается в реализации инвестиционных монет (монет из благородных металлов, выпускаемых и приобретаемых в целях вложения средств - ИФ) "в обход" кассы", - сообщает пресс-служба прокуратуры.

По данным досудебного следствия, в период с августа 2017 по май 2018 года женщина продала 6 монет, но продажу не учла и полученные средства в кассу не положила. По заключению экспертов, таким образом кассир "заработала" около 220 тыс.грн.

В настоящее время подозреваемая находится под домашним арестом. Если ее вина будет доказана в суде, ей грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 3 года.

Теги: #прокуратура #банк #украина
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