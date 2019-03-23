На кладбище в Харькове найдено тело младенца

Полиция устанавливает обстоятельства смерти младенца, тело которого было найдено на кладбище в Харькове завернутым в полиэтиленовый пакет.

Как сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, тело мальчика нашел 54-летний мужчина, собиравший на кладбище мусор и металлолом, и сообщил об этом правоохранителям.

"На месте происшествия обнаружено тело мальчика в возрасте до 1 месяца. Ребенок был обмотан в фрагмент ткани красного цвета, завернут в полимерный пакет черного цвета и обмотана скотчем. Тело младенца направлено в морг для установления причины смерти", - говорится в сообщении.

Следователь внес информацию в Единый реестр досудебных расследований по п.2 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.