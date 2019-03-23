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01:54 23.03.2019

Госкомтелерадио не дал разрешение на ввоз 17 российских книг

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Госкомтелерадио не дал разрешение на ввоз 17 российских книг

Госкомтелерадио отказал украинским компаниям ТОВ "Этниктрейд" и ООО "Махаон-Украина" в выдаче разрешений на ввоз с российской территории 17 книг, в которых присутствуют признаки пропаганды государства-агрессора.

Как сообщает пресс-служба комитета, отказ предоставлен на основании заключения экспертного совета Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции.

"Признаки пропаганды государства-агрессора, его органов власти, имперских геополитических доктрин и коммунистического тоталитарного режима выявлено в книгах московских издательств "Синдбад", ООО "Издательская Группа "Азбука-Аттикус" и самарского издательства "ИД Бахрах-М", - говорится в сообщении.

В частности, не разрешено ввозить в Украину с целью распространения серии книг по психологии Д.Райгородского (издательство "ИД Бахрах-М"), поскольку эксперты нашли в иллюстрациях и содержании элементы пропаганды коммунистического тоталитарного режима. Автор неоднократно ссылается в своих книгах на примеры партийных деятелей - Ленина, Сталина, детских прокоммунистических формирований ("октябрята", пионеры), а в тестах для детей предлагает вопрос о присущих советской эпохе праздники.

"Книги психолога пестрят высказываниями типа: "Ленин приобрел свою харизму и власть в качестве общепризнанного вождя победившей социалистической революции", "Кремль, этот бывший религиозный центр, где раньше короновались цари, стал административным центром советской власти, которую символизируют красная звезда. Ленин в своем Мраморном мавзолее, охраняемом солдатами, придает ей торжественный характер присутствия увековеченной Революции...", - отмечают в пресс-службе комитета.

В Госкомтелерадио указали также, что в предисловии к книге Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" издательство "Азбука-Аттикус" пропагандирует представителей российского кино Юрия Кару, Николая Бурляева, Валентина Гафта, которые за публичную поддержку военной интервенции в Украине внесены в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

"Это издание не будет распространяться в Украине", - подчеркнули в пресс-службе.

Также отказано в предоставлении разрешения на ввоз книги Оливера Стоуна и Питера Кузника "Нерассказанная история США" московского издательства "Азбука-Аттикус". Эксперты признали, что книга содержит ряд созданных Советской пропагандой мифов об украинском национально-освободительном движении, давно уже разоблаченных историками с помощью фактов и документов.

В целом, подытожили в Госкомтелерадио, начиная с 20 мая 2017 года когда вступило в силу соответствующее постановление Кабинета министров Украины, Госкомтелерадио предоставил 3008 отказов в выдаче разрешений.

Из них 189 отказов в выдаче разрешений на ввоз 942 тысяч экземпляров изданий антиукраинского содержания, а также принято решение об аннулировании 1 выданного ранее разрешения. Еще 2819 отказов дано вследствие предоставления субъектами хозяйствования в полном объеме пакетов документов, необходимых для получения разрешения, или выявление в представленных документах недостоверных сведений.

Теги: #госкомтелерадио #россия #украина #книги #запрет
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