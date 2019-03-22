Обучающаяся по программе JMTG-U 72ОМБр вскоре примет участие в масштабных бригадных тренировках с коллегами из стран НАТО

Подразделения 72 отдельной механизированной бригады (ОМБр) им.Черных запорожцев Сухопутных войск ВСУ, продолжающие подготовку по программе "Объединенной многонациональной группы по подготовке – Украина" (JMTG-U) в Международном центре миротворчества и безопасности Нацакадемии СВ им.гетмана П.Сагайдачного, вскоре примут участие в масштабных бригадных тренировках с участием военнослужащих ведущих стран НАТО.

"Вскоре наше подразделение будет участвовать в масштабных бригадных тренировках с участием военнослужащих ведущих стран НАТО. Нам очень интересно совместно поработать, как говорят: "и на них посмотреть, и себя показать", - цитирует командира механизированной роты 72 ОМБр капитана Владимира Мельника пресс-служба Минобороны Украины в пятницу.

В течение двух месяцев иностранные инструкторы из США, Канады, Литвы, Польши, Великобритании, Дании и Швеции помогают украинским военнослужащим овладевать боевым опытом по стандартам Североатлантического альянса.

"На тактических полях полигона, в условиях, максимально приближенных к боевым, украинские военнослужащие оттачивают свои навыки противодействия терроризму. Следует заметить, что личный состав бригады одним из первых в 2014 году вступил в бой с хорошо вооруженными сепаратистскими группировками на востоке Украины и в течение 5 лет сдерживает российскую агрессию. Однако сегодня эти воины активно занимаются боевой работой в тылу - продолжают учиться воевать", - говорится в информации.

В пресс-службе отмечают, что особое внимание в процессе подготовки украинских воинов уделяется командирским звеньям всех уровней, что является основной "изюминкой" этой программы обучения. И именно от обученности командиров грамотно и быстро ориентироваться в обстановке на поле боя, принимать правильные решения зависит победа над противником. Кроме этого, увеличены и масштабы программы подготовки украинских пехотинцев. За 2 месяца личному составу нужно поэтапно овладеть боевыми действиями в составе подразделений и в завершении - показать свои навыки в действиях бригады в полном составе.

"Основное внимание на этих тренировках мы уделяем мгновенному принятию решений командирами подразделений во время боевой работы, особенно аспектам их лидерства в коллективе. С первых дней общения с украинскими военнослужащими я поражен уровнем их опыта и подготовки. Они очень хотят учиться и серьезно к этому относятся. Также поражает их отношение к своей стране, желание ее защищать, чтобы она стала безопасным местом", - рассказал первый лейтенант Джеймс Ховерд из состава 278-го бронекавалерийского полка армии США, который выполняет задачи в составе JMTG-U.