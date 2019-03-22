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19:29 22.03.2019

У астронавтов США возникли проблемы при работе в открытом космосе

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У астронавтов США возникли проблемы при работе в открытом космосе

В ходе выхода в пятницу в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) у американских астронавтов возникли технические проблемы при монтаже одного из новых аккумуляторов для солнечных батарей, сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

По имеющимся данным, из-за застрявшего винта им некоторое время не удавалось отвинтить одну из адаптерных панелей для подключения аккумулятора, хранившейся на внешней складской платформе МКС.

По словам астронавтов, после нескольких безрезультатных попыток им пришлось с силой отвинтить панель.

После успешного отделения панели астронавты продолжили монтаж третьего и последнего в рамках задания аккумулятора на опорном сегменте P4 фермы МКС, к которой крепится пара солнечных панелей.

Как сообщалось, в пятницу американские астронавты вышли в космос с борта Международной космической станции (МКС) для замены старых никель-водородных аккумуляторов на новые более мощные литий-ионные аккумуляторы.

Это первый выход членов экипажа МКС в открытый космос в текущем году и 214-й в истории станции. Астронавты Энн Макклейн и Ник Хейг отправились за пределы станции из американского шлюза Quest в 15:05 МСК. В ходе 6,5-часового выхода в космос они должны установить три новых аккумулятора на внешней стороне МКС.

Новые аккумуляторы были доставлены на МКС в сентябре прошлого года седьмым по счету японским грузовым кораблем H-II Transfer Vehicle (сокр. - HTV-7).

Обновление системы энергоснабжения станции началось еще в январе 2017 года, когда в ходе двух выходов в космос астронавты установили шесть таких аккумуляторов. Отработанные аккумуляторные блоки в дальнейшем будут с помощью механической руки-манипулятора Canadarm-2 перенесены на японский грузовой корабль, который при схождении с орбиты сгорит в плотных слоях атмосферы.

После завершения монтажа новых аккумуляторов, срок службы которых составляет 10 лет, они будут заряжаться от солнечных батарей МКС, передавая станции энергию в те периоды времени, когда она находится в тени Солнца.

По сообщению NASA, 29 марта планируется также совершить первый в истории выход в открытый космос с МКС с участием одних только женщин-астронавтов - американок Энн Макклейн и Кристины Кох, которые продолжат монтаж новых более энергоёмких аккумуляторов для солнечных панелей станции.

Еще один выход в космос членов экипажа МКС намечен на 8 апреля.

Теги: #мкс #сша #астронавты #проблемы
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