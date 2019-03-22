События

19:05 22.03.2019

В ростовском СИЗО говорят, что украинец Гриб после возвращения из суда о голодовке им не заявлял и продолжает питаться

3 мин читать
В ростовском СИЗО говорят, что украинец Гриб после возвращения из суда о голодовке им не заявлял и продолжает питаться

Объявивший в пятницу из-за неоказания ему необходимой медпомощи и недопуска к нему врачей из Украины украинский политзаключенный Павел Гриб, которого суд в РФ приговорил к 6 годам лишения, после возвращения в СИЗО Ростова-на-Дону продолжает принимать пищу, сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии Ростовской области Леонид Петрашис со ссылкой на руководство изолятора.

"Я связывался с руководством СИЗО. Павел Гриб после возвращения из зала суда был осмотрен врачом, жалоб на состояние здоровья не высказывал, о голодовке не заявлял и продолжает принимать пищу", - сказал Л.Петрашис агентству "Интерфакс-Юг".

П.Гриб ранее в пятницу после оглашения обвинительного приговора в Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону, объявил голодовку из-за неоказания ему необходимой медицинской помощи и недопуска к нему украинских врачей. По решению суда П.Гриб был приговорен к 6 годам заключения в колонии общего режима. Украинец в последнем слове сказал, что не признает обвинений ФСБ РФ в содействии в террористической деятельности.

Как сообщалось, 28 августа 2017 года бывший сотрудник Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб заявил, что спецслужбы РФ похитили его 19-летнего сына Павла во время посещения последним г.Гомель (Беларусь). 7 сентября стало известно, что П.Гриб находится в следственном изоляторе на территории РФ в Краснодаре.

В России П.Гриба обвинили в содействии террористической деятельности. Дело П.Гриба было передано для рассмотрения в Северо-Кавказский окружной военный суд, он был этапирован в Ростов-на-Дону. Судебные слушания начались в июле 2018г.

20-летний П.Гриб имеет инвалидность и ряд серьезных заболеваний. Ввиду неудовлетворительных условий содержания в российском СИЗО и отсутствия необходимой медицинской помощи у него ухудшилось состояние здоровья и украинец нуждается в срочной медпомощи, в том числе в операции. У декабре 2018г адвокат политзаключенного Марина Дубровина сообщала, что П.Гриб практически ослеп и имеет цирроз печени, ухудшилась функция свертывания крови.

После оглашения приговора П.Гриб объявил голодовку. "Он не согласен с тем, что ему не оказывают помощь и не пускают к нему врачей из Украины. Он официально заявил, что объявил голодовку. Пока будет пить только, так как это необходимо", - сообщила журналистам в Ростове-на-Дону его адвокат М.Дубровина.

В МИД Украины выразили протест в связи с приговором российского суда. В заявлении МИД решение суда называется неправомерным, а обвинения украинца в подстрекательстве к террористическим действиям – сфабрикованными. "Требуем немедленно отменить незаконный приговор в деле Павла Гриба, обеспечить постоянное медицинское сопровождение, обеспечить его освобождение и беспрепятственное возвращение в Украину", - говорится в документе.

Освобождения похищенного российскими силовиками в Беларуси и незаконно удерживаемого украинца требуют в Евросоюзе. Также ЕС требует предоставить ему доступ к специальному медицинскому лечению.

В США назвали приговор П.Грибу незаконным и призвали Россию "немедленно освободить всех политических заключенных, уважать суверенитет Украины и права ее граждан, а также прекратить безосновательные политические преследования украинцев".

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Джереми Хант также призвал Россию немедленно освободить П.Гриба. "Продолжающееся использование Россией политически мотивированных задержаний ужасает. Павел Гриб был сегодня приговорен к 6 годам. Он страдает от серьезных заболеваний и не получал адекватной медицинской помощи в российском изоляторе. Я вторю (главе МИД Украины – ИФ) Павлу Климкину и призываю немедленно его освободить", - написал Дж.Хант в микроблоге Твиттер.

Теги: #россия #ситуация #ростов #гриб
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:17 22.03.2019
СБУ в сжатые сроки даст правовую оценку визиту Бойко и Медведчука к премьер-министру РФ

СБУ в сжатые сроки даст правовую оценку визиту Бойко и Медведчука к премьер-министру РФ

15:27 22.03.2019
ЕС требует освободить осужденного в России украинца Гриба

ЕС требует освободить осужденного в России украинца Гриба

14:16 22.03.2019
Порошенко: Планы РФ перевести избирательную кампанию в Украине в формат уличных столкновений не будут реализованы

Порошенко: Планы РФ перевести избирательную кампанию в Украине в формат уличных столкновений не будут реализованы

13:32 22.03.2019
РФ отказала в "малом обмене" для освобождения П.Гриба – И.Геращенко

РФ отказала в "малом обмене" для освобождения П.Гриба – И.Геращенко

12:13 22.03.2019
Киев требует от РФ отменитьнезаконный приговор Грибу, обеспечить ему медицинское сопровождение и вернуть на Родину

Киев требует от РФ отменитьнезаконный приговор Грибу, обеспечить ему медицинское сопровождение и вернуть на Родину

11:18 22.03.2019
Все правовые средства, в том числе обращение в ЕСПЧ, будут задействованы для освобождения П.Гриба - отец

Все правовые средства, в том числе обращение в ЕСПЧ, будут задействованы для освобождения П.Гриба - отец

10:28 22.03.2019
Павел Гриб объявил голодовку

Павел Гриб объявил голодовку

10:27 22.03.2019
Суд в РФ приговорил украинца Павла Гриба к 6 годам заключения

Суд в РФ приговорил украинца Павла Гриба к 6 годам заключения

18:31 21.03.2019
Зеленский не исключает двухсторонних переговоров с Москвой по Донбассу и вступления Украины в НАТО через референдум

Зеленский не исключает двухсторонних переговоров с Москвой по Донбассу и вступления Украины в НАТО через референдум

18:06 21.03.2019
Украинский военный погиб на Донбассе в четверг, еще один ранен - ООС

Украинский военный погиб на Донбассе в четверг, еще один ранен - ООС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

СБУ в сжатые сроки даст правовую оценку визиту Бойко и Медведчука к одному из лидеров РФ

Готовится вброс "фейковой" переписки руководства СБУ и МВД накануне выборов президента

В РФ готовится провокация с задержанием украинских контрабандистов российской продукции военного назначения – нардеп Тымчук

Денисова выразила протест Москальковой из-за назначения украинским военнопленным морякам психиатрической экспертизы

Кличко анонсировал капремонт 15 станций Киевского метро

ПОСЛЕДНЕЕ

У астронавтов США возникли проблемы при работе в открытом космосе

СБУ в сжатые сроки даст правовую оценку визиту Бойко и Медведчука к одному из лидеров РФ

Генпрокуратура вызывает бизнесмена Курченко 26 марта на допрос как подозреваемого в деле о создании преступной организации

Готовится вброс "фейковой" переписки руководства СБУ и МВД накануне выборов президента

В РФ готовится провокация с задержанием украинских контрабандистов российской продукции военного назначения – нардеп Тымчук

Денисова выразила протест Москальковой из-за назначения украинским военнопленным морякам психиатрической экспертизы

Украинский военнопленный моряк Сорока после операции ощущает боли в руке, но есть надежда на выздоровление – адвокат

Кличко анонсировал капремонт 15 станций Киевского метро

СБУ за 5 лет предотвратила почти 300 терактов - Порошенко

Киев допустит ОБСЕ к россиянам в украинских тюрьмах, если Фриш посетит всех украинских заложников в РФ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА