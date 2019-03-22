В ростовском СИЗО говорят, что украинец Гриб после возвращения из суда о голодовке им не заявлял и продолжает питаться

Объявивший в пятницу из-за неоказания ему необходимой медпомощи и недопуска к нему врачей из Украины украинский политзаключенный Павел Гриб, которого суд в РФ приговорил к 6 годам лишения, после возвращения в СИЗО Ростова-на-Дону продолжает принимать пищу, сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии Ростовской области Леонид Петрашис со ссылкой на руководство изолятора.

"Я связывался с руководством СИЗО. Павел Гриб после возвращения из зала суда был осмотрен врачом, жалоб на состояние здоровья не высказывал, о голодовке не заявлял и продолжает принимать пищу", - сказал Л.Петрашис агентству "Интерфакс-Юг".

П.Гриб ранее в пятницу после оглашения обвинительного приговора в Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону, объявил голодовку из-за неоказания ему необходимой медицинской помощи и недопуска к нему украинских врачей. По решению суда П.Гриб был приговорен к 6 годам заключения в колонии общего режима. Украинец в последнем слове сказал, что не признает обвинений ФСБ РФ в содействии в террористической деятельности.

Как сообщалось, 28 августа 2017 года бывший сотрудник Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб заявил, что спецслужбы РФ похитили его 19-летнего сына Павла во время посещения последним г.Гомель (Беларусь). 7 сентября стало известно, что П.Гриб находится в следственном изоляторе на территории РФ в Краснодаре.

В России П.Гриба обвинили в содействии террористической деятельности. Дело П.Гриба было передано для рассмотрения в Северо-Кавказский окружной военный суд, он был этапирован в Ростов-на-Дону. Судебные слушания начались в июле 2018г.

20-летний П.Гриб имеет инвалидность и ряд серьезных заболеваний. Ввиду неудовлетворительных условий содержания в российском СИЗО и отсутствия необходимой медицинской помощи у него ухудшилось состояние здоровья и украинец нуждается в срочной медпомощи, в том числе в операции. У декабре 2018г адвокат политзаключенного Марина Дубровина сообщала, что П.Гриб практически ослеп и имеет цирроз печени, ухудшилась функция свертывания крови.

После оглашения приговора П.Гриб объявил голодовку. "Он не согласен с тем, что ему не оказывают помощь и не пускают к нему врачей из Украины. Он официально заявил, что объявил голодовку. Пока будет пить только, так как это необходимо", - сообщила журналистам в Ростове-на-Дону его адвокат М.Дубровина.

В МИД Украины выразили протест в связи с приговором российского суда. В заявлении МИД решение суда называется неправомерным, а обвинения украинца в подстрекательстве к террористическим действиям – сфабрикованными. "Требуем немедленно отменить незаконный приговор в деле Павла Гриба, обеспечить постоянное медицинское сопровождение, обеспечить его освобождение и беспрепятственное возвращение в Украину", - говорится в документе.

Освобождения похищенного российскими силовиками в Беларуси и незаконно удерживаемого украинца требуют в Евросоюзе. Также ЕС требует предоставить ему доступ к специальному медицинскому лечению.

В США назвали приговор П.Грибу незаконным и призвали Россию "немедленно освободить всех политических заключенных, уважать суверенитет Украины и права ее граждан, а также прекратить безосновательные политические преследования украинцев".

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Джереми Хант также призвал Россию немедленно освободить П.Гриба. "Продолжающееся использование Россией политически мотивированных задержаний ужасает. Павел Гриб был сегодня приговорен к 6 годам. Он страдает от серьезных заболеваний и не получал адекватной медицинской помощи в российском изоляторе. Я вторю (главе МИД Украины – ИФ) Павлу Климкину и призываю немедленно его освободить", - написал Дж.Хант в микроблоге Твиттер.