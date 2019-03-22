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18:34 22.03.2019

Готовится вброс "фейковой" переписки руководства СБУ и МВД накануне выборов президента

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Готовится вброс "фейковой" переписки руководства СБУ и МВД накануне выборов президента

 По данным Службы безопасности Украины в информационное пространство готовится вброс не соответствующих действительности документов, который будет касаться якобы переписки между руководством СБУ и МВД накануне предстоящих выборов президента Украины.

"Подтверждением фейковости документов является их несоответствие формам, утвержденным в СБУ, инструкции по порядку организации секретного делопроизводства, внутриведомственным приказам и общепринятым нормам официальной переписки, наличие грамматических и стилистических ошибок", - сообщают в Главном управлении СБУ в Киеве и области на странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

В связи с этим в украинской спецслужбе призывают проверять информацию перед ее обнародованием.

Теги: #фейк #сбу #мвд #выборы
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