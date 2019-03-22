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16:24 22.03.2019

Денисова выразила протест Москальковой из-за назначения украинским военнопленным морякам психиатрической экспертизы

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Денисова выразила протест Москальковой из-за назначения украинским военнопленным морякам психиатрической экспертизы

 Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова направила обращение к российской коллеге Татьяне Москальковой относительно назначения 24 военнопленным украинским морякам психиатрической экспертизы.

"Я подчеркиваю, что принудительное проведение психиатрической экспертизы в отношении украинских военнопленных со стороны правоохранительных органов РФ является исключительно актом угрозы, оскорбления и преследования, направленным на ограничение прав наших моряков", - написала Л.Денисова на своей странице в Фейсбуке в пятницу.

Украинский омбудсмен отметила, что моряки должны пользоваться статусом военнопленных до тех пор, пока компетентный суд не примет иного решения. В частности, Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) напоминает, что с военнопленными должны вести себя гуманно, защищать их от актов запугивания и предоставлять им необходимую медицинскую помощь.

"Это противоречит статье 17 Женевской конвенции и является ничем иным, как запугиванием и психологическим давлением в отношении граждан Украины, которые отказались предоставить удобные для следствия показания по сфабрикованному делу", - добавила Л.Денисова.

Она также выразила надежду на понимание со стороны российского омбудсмена и на соответствующую реакцию со стороны правоохранительных органов РФ.

Как сообщалось, 21 марта 2019 года Следственное управление ФСБ России назначило проведение комиссионной комплексной амбулаторной психолого-психиатрической судебной экспертизы в отношении всех 24 военнопленных украинских моряков.

Теги: #омбудсмен #азовское_море #денисова #москалькова #моряки
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