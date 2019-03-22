События

15:41 22.03.2019

Украинский военнопленный моряк Сорока после операции ощущает боли в руке, но есть надежда на выздоровление – адвокат

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 Украинский военнопленный моряк Василий Сорока, раненный во время вооруженного захвата украинских судов россиянами, после проведенной операции ощущает боли в руке, полное заживление ожидается в течение года, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.

"Настроение у Сороки бодрое и боевое, некое облегчение после операции… Сухожилия будут заживать полгода-год. Боли есть, но есть надежда на выздоровление и восстановление функций", - написал адвокат на своей странице в Фейсбуке в пятницу.

Он сообщил, что 18 марта моряку была проведена пересадка частей здоровых сухожилий, также были изъяты 8 осколков.

"Температуры нет. Антибиотики дают. Перевязки делали 18, 19, 20 марта, далее 1 раз в 3-4 дня. Швы снимать будут через 2 недели в СИЗО. Гипс (лангету) через 5-6 недель", - проинформировал защитник.

Теги: #здоровье #операция #азовское_море #моряки
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