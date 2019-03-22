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15:31 22.03.2019

Кличко анонсировал капремонт 15 станций Киевского метро

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Кличко анонсировал капремонт 15 станций Киевского метро

Капитальный ремонт будет осуществлен на всех старых станциях Киевского метрополитена, таковых сейчас насчитывается 15, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

"Капитальный ремонт мы будем делать на всех старых станциях столичного метрополитена. Таких сейчас 15. Следующей будет станция "Политехнический институт", - сказал В.Кличко в ходе проверки осуществленного ремонта на станции метро "Святошин", сообщает пресс-служба городского головы.

Он подчеркнул, что большая часть работ на этой станции завершена, осталось отремонтировать второй вестибюль с выходом к рынку и пригородным электропоездам - его закроют на реконструкцию 23 марта. Общая стоимость работ по реконструкции "Святошин" превышает 150 млн грн.

В.Кличко напомнил, что, кроме ремонта старых, строятся и новые станции столичной подземки. "Начали активную фазу строительства двух новых станций в направлении жилого массива Виноградарь. В планах – в целом 4 станции в сторону Виноградаря. За два года мы должны открыть первые две станции "Мостицкая" и "Проспект Правды", - сказал городской голова.

Теги: #киев #метро #кличко #капремонт
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