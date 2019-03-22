СБУ за 5 лет предотвратила почти 300 терактов - Порошенко

За пять лет Служба безопасности Украины предотвратила около 300 террористических актов, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Служба безопасности Украины может гордиться своими достижениями за 5 военных лет, а народ Украины должен знать об этих достижениях: предотвращено почти 300 террористических актов, целью которых было посеять панику и неверие в обществе", - сказал П.Порошенко в пятницу в Киеве, выступая на торжествах по случаю 27-летия создания СБУ.