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14:14 22.03.2019

СБУ за 5 лет предотвратила почти 300 терактов - Порошенко

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СБУ за 5 лет предотвратила почти 300 терактов - Порошенко

За пять лет Служба безопасности Украины предотвратила около 300 террористических актов, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Служба безопасности Украины может гордиться своими достижениями за 5 военных лет, а народ Украины должен знать об этих достижениях: предотвращено почти 300 террористических актов, целью которых было посеять панику и неверие в обществе", - сказал П.Порошенко в пятницу в Киеве, выступая на торжествах по случаю 27-летия создания СБУ.

Теги: #порошенко #сбу #теракты
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