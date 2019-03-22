Киев допустит ОБСЕ к россиянам в украинских тюрьмах, если Фриш посетит всех украинских заложников в РФ

Украинская сторона проинформировала ОБСЕ, что представители организации смогут посетить осуждённых в Украине сепаратистов, если координатор ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Тони Фриш посетит всех украинских заложников в ОРДЛО, а российских граждан представитель ОБСЕ сможет посетить после того, как побывает у украинцев - заложников в РФ.

"В начале апреля координатор ОБСЕ Тони Фриш планирует посетить оккупированные территории и тюрьмы на украинской стороне. Мы проинформировали ОБСЕ, что Украина всегда была открытой, в этот раз мы сделаем только зеркально. Мы требуем от ОБСЕ посетить всех наших заложников на оккупированной территории...Только тогда Украина предоставит доступ представителям ОБСЕ к сепаратистам, которые находятся в украинских тюрьмах", - сказала вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко на встрече неформальной депутатской группы "Минская платформа" в пятницу в украинском парламенте.

По ее словам, в список лиц, которых намерены посетить представители ОБСЕ в украинских тюрьмах, включают также граждан РФ.

"Здесь наш ответ очевиден. Только если Фриш посетит тюрьмы в России и увидит Гриба, Сенцова, Кольченко, Сущенко, он сможет увидеть осуждённых в Украине россиян. Никак иначе" , - заявила И.Геращенко.