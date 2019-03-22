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13:08 22.03.2019

Украинская сторона в воскресенье утром открывает КПВВ "Золотое"

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Украинская сторона в воскресенье утром открывает КПВВ "Золотое"

Украинская сторона намерена в воскресенье утром открыть контрольный пункт въезда-выезда "Золотое" в Луганской области, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

"В воскресенье утром будет открыт КПВВ "Золотое", - сообщила И.Геращенко во время встречи неформальной депутатской группы "Минская платформа" в пятницу в украинском парламенте.

В свою очередь, представитель Украины в ТКГ Евгений Марчук напомнил, что открытие КПВВ "Золотое" предусмотрено решением "Нормандской четверки" в Берлине в 2016 году.

По его словам, вопрос открытия этого КПВВ несколько раз поднимался и на заседании ТКГ. "Находились разные, вплоть до абсурда, аргументы, чтобы не открыть КПВВ "Золотое", - отметил представитель ТКГ.

Он также рассказал, что несколько раз украинская сторона проводила все необходимые инженерно-технические работы: разминирование, ремонт, очистка придорожной полосы, готовила к работе персонал (врачей, пограничников, других специалистов), предварительно извещая противоположную сторону, прежде всего россиян, о готовности открытия "Золотого".

"Украинская сторона потратила на все эти подготовительные работы более 7 млн грн", - сказал Е.Марчук.

Е.Марчук уточнил, что в районе КПВВ "Золотое" по обе стороны линии разграничения проживают почти 135 тыс. граждан: 77 тыс. - на подконтрольной Украине территории и более 57 тыс. – на противоположной стороне. По его словам, в настоящее время через шесть существующих КПВВ ежедневно проходят около 38 тыс. граждан.

По прогнозам Е.Марчука, количество граждан, которые будут проходить через все КПВВ в пасхальные и поминальные дни, возрастет до 50 тыс. ежедневно.

"Открывая "Золотое", мы упрощаем для людей переход", - подчеркнул он.

Е.Марчук уточнил, что КПВВ "Станица Луганская" находится в 120 км от "Золотого", а "Майорское" – в 80 км.

Теги: #ткг #геращенко #кпвв #золотое
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