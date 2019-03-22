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12:36 22.03.2019

С начала объявления "режима тишины" 8 марта на Донбассе погибли пять украинских военнослужащих, еще 15 ранены – Марчук

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С начала объявления "режима тишины" 8 марта на Донбассе погибли пять украинских военнослужащих, еще 15 ранены – Марчук

 Пять военнослужащих Объединенных сил погибли и 15 ранены с 8 марта, когда, согласно договоренности, достигнутой подгруппой по безопасности Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины (ТКГ), на Донбассе было объявлено перемирие, заявил представитель Украины в ТКГ Евгений Марчук.

"Боевые потери личного состава Объединенных вооруженных сил за этот период только – безвозвратные 5, то есть погибших, и санитарные, то есть раненые, 15. Всего 20 человек. Это всего лишь с 8 марта", - сказал Е.Марчук в Киеве в пятницу на брифинге о текущей ситуации на Донбассе.

Теги: #марчук #потери #ткг #оос
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