События

12:13 22.03.2019

Киев требует от РФ отменитьнезаконный приговор Грибу, обеспечить ему медицинское сопровождение и вернуть на Родину

2 мин читать
Киев требует от РФ отменитьнезаконный приговор Грибу, обеспечить ему медицинское сопровождение и вернуть на Родину

Министерство иностранных дел Украины протестует в связи с решением Северо-кавказского окружного военного суда Российской Федерации от 22 марта 2019 года об осуждении гражданина Украины Павла Гриба к 6 годам лишения свободы.

В заявлении украинского внешнеполитического ведомства, обнародованном в четверг, решение суда называется неправомерным, а обвинения П.Гриба в подстрекательстве к террористическим действиям сфабрикованными.

"Требуем немедленно отменить незаконный приговор в деле Павла Гриба, обеспечить постоянное медицинское сопровождение, обеспечить его освобождение и беспрепятственное возвращение в Украину", - говорится в заявлении.

В МИД также призывают международное сообщество усилить давление на РФ, как государство-агрессор, с целью прекращения грубого нарушений прав человека и освобождения незаконно осужденного П.Гриба. "Украина продолжает применять все возможные политико-дипломатические рычаги для освобождения Павла и других граждан Украины, незаконно осужденных по политическим мотивам на территории РФ и временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя", - заявляют в украинском внешнеполитическом ведомстве.

В заявлении указывается, что российская сторона грубо нарушила нормы и принципы международного права - от грубого похищения 24 августа 2017 года П.Гриба в г.Гомель (Беларусь), длительного умалчивания информация о месте его пребывания, незаконного содержания под стражей в гг.Краснодар и Ростове-на-Дону, ограничений в предоставлении неотложной медицинской помощи - и до неправомерного приговора. В МИД отмечают, что свидетельства П.Гриба, предоставленные в ходе судебного разбирательства, о фальсификации обвинений, угроз, физического влияния и психологического насилия со стороны российских силовых структур, были "вызывающе" отклонены судом.

"Считаем, что этим судебным решением российская сторона грубо нарушает права человека - в частности право на справедливый суд и право на жизнь. В результате приобретенных тяжелых заболеваний и тяжелого состояния П.Гриб может не выдержать этапирования и пребывания в негуманных условиях российской пенитенциарной системы. Павел Гриб требует постоянного высококвалифицированного надзора врачей, регулярного проведения комплексного медицинского обследования и пребывания в специализированном медицинском заведении", - подчеркивается в заявлении.

Как сообщалось, Северо-Кавказский окружной военный суд вынес обвинительный приговор П.Грибу, приговорив его к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. В последнем слове он, в частности, сказал, что не признает обвинений ФСБ РФ в содействии в террористической деятельности.

Теги: #гриб #суд #приговор #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:33 22.03.2019
Шевченковский райсуд Киева эвакуируют из-за сообщения о минировании

Шевченковский райсуд Киева эвакуируют из-за сообщения о минировании

11:18 22.03.2019
Все правовые средства, в том числе обращение в ЕСПЧ, будут задействованы для освобождения П.Гриба - отец

Все правовые средства, в том числе обращение в ЕСПЧ, будут задействованы для освобождения П.Гриба - отец

11:12 22.03.2019
Суд продлил арест экс-главы Генштаба ВСУ времен Януковича Заманы до 21 апреля

Суд продлил арест экс-главы Генштаба ВСУ времен Януковича Заманы до 21 апреля

10:28 22.03.2019
Павел Гриб объявил голодовку

Павел Гриб объявил голодовку

10:27 22.03.2019
Суд в РФ приговорил украинца Павла Гриба к 6 годам заключения

Суд в РФ приговорил украинца Павла Гриба к 6 годам заключения

19:24 21.03.2019
Апелляционный суд оставил без изменений решение об отстранении Мангера от должности председателя Херсонского облсовета

Апелляционный суд оставил без изменений решение об отстранении Мангера от должности председателя Херсонского облсовета

18:33 21.03.2019
Апелляционный суд отменил судебное решение по иску руководителя Финэксбанка к НБУ

Апелляционный суд отменил судебное решение по иску руководителя Финэксбанка к НБУ

18:12 21.03.2019
Запрет английского суда "Газпрому" на вывод активов из Англии и Нидерландов остается в силе – "Нафтгогаз"

Запрет английского суда "Газпрому" на вывод активов из Англии и Нидерландов остается в силе – "Нафтгогаз"

17:59 21.03.2019
Суд в Ростове-на-Дону огласит приговор по делу украинца Гриба 22 марта

Суд в Ростове-на-Дону огласит приговор по делу украинца Гриба 22 марта

17:23 21.03.2019
Высокий суд Англии и Уэльса приостановил производство по делу об аресте активов "Газпрома" по иску "Нафтогаза"

Высокий суд Англии и Уэльса приостановил производство по делу об аресте активов "Газпрома" по иску "Нафтогаза"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

С начала объявления "режима тишины" 8 марта на Донбассе погибли пять украинских военнослужащих, еще 15 ранены – Марчук

В НАБУ сочли абсурдными заявления генпрокурора об их влиянии на выборы в США

Почти два десятка атак на системы водоснабжения на Донбассе зафиксированы с начала года - ЮНИСЕФ

СБУ предупредила теракт в метро Харькова

Павел Гриб объявил голодовку

ПОСЛЕДНЕЕ

С начала объявления "режима тишины" 8 марта на Донбассе погибли пять украинских военнослужащих, еще 15 ранены – Марчук

Из окружного избирательного участка в Киеве пропала печать, начато уголовное производство

В НАБУ сочли абсурдными заявления генпрокурора об их влиянии на выборы в США

Европейская РН Vega с украинским двигателем успешно вывела на орбиту итальянский спутник ДЗЗ

Почти два десятка атак на системы водоснабжения на Донбассе зафиксированы с начала года - ЮНИСЕФ

СБУ предупредила теракт в метро Харькова

Украинцы могут до 30 дней путешествовать без виз по Таиланду с 14 апреля

Кличко поручил ликвидировать стихийные свалки мусора, образовавшихся в Киеве после зимы

Трамп выдвинет кандидатуру Майкла Крациоса на должность главного технического директора США

За взяточничество полицейского из Львовской области приговорили к 5 годам тюрьмы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА