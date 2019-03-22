Киев требует от РФ отменитьнезаконный приговор Грибу, обеспечить ему медицинское сопровождение и вернуть на Родину

Министерство иностранных дел Украины протестует в связи с решением Северо-кавказского окружного военного суда Российской Федерации от 22 марта 2019 года об осуждении гражданина Украины Павла Гриба к 6 годам лишения свободы.

В заявлении украинского внешнеполитического ведомства, обнародованном в четверг, решение суда называется неправомерным, а обвинения П.Гриба в подстрекательстве к террористическим действиям сфабрикованными.

"Требуем немедленно отменить незаконный приговор в деле Павла Гриба, обеспечить постоянное медицинское сопровождение, обеспечить его освобождение и беспрепятственное возвращение в Украину", - говорится в заявлении.

В МИД также призывают международное сообщество усилить давление на РФ, как государство-агрессор, с целью прекращения грубого нарушений прав человека и освобождения незаконно осужденного П.Гриба. "Украина продолжает применять все возможные политико-дипломатические рычаги для освобождения Павла и других граждан Украины, незаконно осужденных по политическим мотивам на территории РФ и временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя", - заявляют в украинском внешнеполитическом ведомстве.

В заявлении указывается, что российская сторона грубо нарушила нормы и принципы международного права - от грубого похищения 24 августа 2017 года П.Гриба в г.Гомель (Беларусь), длительного умалчивания информация о месте его пребывания, незаконного содержания под стражей в гг.Краснодар и Ростове-на-Дону, ограничений в предоставлении неотложной медицинской помощи - и до неправомерного приговора. В МИД отмечают, что свидетельства П.Гриба, предоставленные в ходе судебного разбирательства, о фальсификации обвинений, угроз, физического влияния и психологического насилия со стороны российских силовых структур, были "вызывающе" отклонены судом.

"Считаем, что этим судебным решением российская сторона грубо нарушает права человека - в частности право на справедливый суд и право на жизнь. В результате приобретенных тяжелых заболеваний и тяжелого состояния П.Гриб может не выдержать этапирования и пребывания в негуманных условиях российской пенитенциарной системы. Павел Гриб требует постоянного высококвалифицированного надзора врачей, регулярного проведения комплексного медицинского обследования и пребывания в специализированном медицинском заведении", - подчеркивается в заявлении.

Как сообщалось, Северо-Кавказский окружной военный суд вынес обвинительный приговор П.Грибу, приговорив его к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. В последнем слове он, в частности, сказал, что не признает обвинений ФСБ РФ в содействии в террористической деятельности.