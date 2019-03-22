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11:51 22.03.2019

Европейская РН Vega с украинским двигателем успешно вывела на орбиту итальянский спутник ДЗЗ

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Европейская РН Vega с украинским двигателем успешно вывела на орбиту итальянский спутник ДЗЗ

Европейская ракета-носитель (РН) легкого класса Vega с украинским двигателем успешно вывела на солнечно-синхронную земную орбиту итальянский спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) PRISMA.

Согласно сообщению пресс-службы  ГП "КБ Южное", осуществленный 22  марта  в 03:50  по Киеву с космодрома Куру во Французской Гвиане (Южная Америка) запуск стал 14-м по программе Vega и первым в 2019 году.

Космический аппарат (КА) PRISMA массой  879 кг -  малый спутник итальянского космического агентства (ASI). Основная задача КА – продемонстрировать работу нового мощного электрооптического инструмента. Он совмещает в себе гиперспектральный прибор и черно-белую камеру. Гиперспектральный прибор будет вести наблюдения в 239 спектральных диапазонах, от видимого и ближнего инфракрасного (VNIR) до коротковолнового инфракрасного диапазона (SWIR). PRISMA поможет в мониторинге сельскохозяйственных и водных ресурсов, экологической обстановки. Ожидаемый срок работы  спутника – 5 лет.

РН Vega разработана Европейским космическим агентством (ESA) совместно с Итальянским космическим агентством (ASI). Она предназначена для вывода на солнечно-синхронную орбиту высотой 1200 км спутников массой до 1200 кг или на полярную орбиту высотой 700 км спутников массой 1500 кг.

Маршевый двигатель для 4-й ступени РН RD-868P разработало ГП "Конструкторское бюро "Южное" (КБЮ) и изготовило ГП "ПО Южмаш" (ЮМЗ, оба - Днепр). По данным разработчика, новый жидкостной двигатель базируется на основе ступени разведения межконтинентального баллистического ракетоносителя (МБР) РС-20 (SS-18 "Сатана").

Успешный пробный пуск РН Vega осуществлен в феврале 2012 года. С мая 2013 года ЕSА начало коммерческую эксплуатацию новой РН. В интересах заказчиков на орбиту выведено около 30 спутников.

В июле 2017 года украинские участники кооперации по программе Vega продлили заключенный в 2012 году контракт с европейским подрядчиком - итальянской Avio SpA - на поставку серийных двигателей для РН Vega до 2020 года.

Правительство Украины и ESA подписали соглашение о сотрудничестве в сфере использования космического пространства в мирных целях в 2008 году. В состав ESA входят 17 европейских стран.

В настоящее время Украина готовит создание информационного хаба для реализации подписанного в мае 2018 года соглашения с ЕС по сотрудничеству в европейской программе космического мониторинга Copernicus.

Теги: #ракета #спутник #vega
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