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11:21 22.03.2019

Почти два десятка атак на системы водоснабжения на Донбассе зафиксированы с начала года - ЮНИСЕФ

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Почти два десятка атак на системы водоснабжения на Донбассе зафиксированы с начала года - ЮНИСЕФ

С начала 2019 года зафиксировано уже 19 атак на системы водоснабжения на Донбассе, Детский фонд ООН ЮНИСЕФ призывает прекратить агрессию.

"Только в 2018 году на востоке Украины было зафиксировано 89 атак на систему водоснабжения, от чего страдали миллионы местных жителей. Еще 19 таких случаев уже было зафиксировано за первые три месяца 2019-го... ЮНИСЕФ призывает правительства и партнеров прекратить атаки на объекты и сотрудников системы водоснабжения", - говорится в сообщении ЮНИСЕФ Украина, распространенного в пятницу.

В Детском фонде ООН отметили, что продолжающиеся боевые действия создают препятствия для проведения необходимого ремонта систем водоснабжения на Донбассе.

"С начала конфликта в Украине более 30 работников объектов системы водоснабжения были убиты или получили ранения", - указали в фонде.

Украина впервые была включена в глобальный доклад Детского фонда о проблемах с питьевой водой.

"На востоке Украины 3,6 млн человек страдают от проблем с доступом к воде, поскольку система водоснабжения работает со сбоями из-за конфликта. Частые отключения воды в сочетании с недостаточным уровнем вакцинации детей повышают риск распространения инфекционных заболеваний. Отсутствие чистой воды и надлежащей санитарии является реальной угрозой для будущего детей", - добавили в ЮНИСЕФ.

При этом в Детском фонде рассказали, что при поддержке правительства ФРГ ЮНИСЕФ оказал помощь более 1,8 млн человек на востоке Украины, за счет предоставления средств для очистки воды и проведения неотложного ремонта и модернизации устаревших объектов инфраструктуры водоснабжения.

Теги: #юнисеф #оос #обстрелы #донбасс #водоснабжение
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