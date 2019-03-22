Все правовые средства, в том числе обращение в ЕСПЧ, будут задействованы для освобождения П.Гриба - отец

Отец незаконно удерживаемого в РФ гражданина Украины Павла Гриба Игорь Гриб заявляет, что приговор его сыну, вынесенный Северо-Кавказским окружным военным судом в четверг, будет обжалован.

"Будут задействованы, конечно, все возможные вещи юридические, которые возможны со стороны адвокатов. Будет подана апелляция, будут поданы материалы в Европейский суд по правам человека, то есть мы все правовые средства будем использовать, конечно", - сказал И.Гриб в эфире телеканала "Прямой".

На вопрос, осознает ли П.Гриб риски объявленной голодовки, он сказал: "Я сейчас не могу это комментировать". При этом отец политзаключенного заявил, что П.Гриб "даже матери сказал, которая находится в Ростове-на-Дону, не передавать уже продукты питания: говорит, я все равно ничего не ем".

Он вновь рассказал о плохом самочувствии его сына и о том, что медицинская помощь ему не предоставляется. "На всех последних заседаниях, буквально на всех, суд вызывал для Павла "скорую помощь". На всех последних, включительно со вчерашним судебным заседанием. У Павла температура держится. Он говорит о плохом состоянии здоровья в суде, он говорит, что не может принимать участие в заседании, плохо себя чувствует, у него температура, но даже в СИЗО, где врач должен осматривать перед выездом в суд, никто его даже не осматривал. Ему выписывается справка, что он здоров, и эта справка передается в суд", - рассказал И.Гриб.