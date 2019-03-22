Суд продлил арест экс-главы Генштаба ВСУ времен Януковича Заманы до 21 апреля

Печерский районный суд Киева продлил срок меры пресечения в виде ареста бывшему начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимиру Замане, который подозревается в государственной измене, до 21 апреля.

Соответствующее решение объявила судья Печерского райсуда на заседании 21 марта.

В.Замана занимал должности командующего Военно-Морских сил ВСУ, а также начальника Генерального штаба ВСУ (18 февраля 2012 – 19 февраля 2014). В день увольнения его с должности начгенштаба бывший в то время президент Украины Виктор Янукович своим указом назначил его заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

22 февраля того же года Верховная Рада назначила В.Заману уполномоченным по контролю за деятельностью Минобороны Украины. Занимал он эту должность по июнь 2014 года.

25 февраля 2019 года правоохранители задержали В.Заману и уведомили его в подозрении в совершении государственной измены. "Расследование... завершилось объявлением подозрения бывшему начальнику Генштаба… Замана подозревается в совершении преступления по ч.1 ст. 111 "госизмена", - сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

В ночь на 26 февраля Печерский районный суд Киева принял решение взять под стражу В.Заману сроком до 27 марта 2019 года без альтернативы залога.