Павел Гриб объявил голодовку

Украинец Павел Гриб, которого суд в РФ приговорил к 6 годам лишения свободы, объявил голодовку, сообщает сайт Громадське.

Как сообщалось, Северо-Кавказский окружной военный суд вынес обвинительный приговор украинцу Павла Грибу. По решению суда П.Гриб приговорен к 6 годам заключения в колонии общего режима.

На дебатах 21 марта П.Гриб выступил с последним словом, в котором, в частности, сказал, что не признает обвинений ФСБ РФ в содействии в террористической деятельности.

П.Гриб был задержан 24 августа 2017 года во время посещения Беларуси. Позднее стало известно, что он находится в следственном изоляторе в Краснодаре (РФ).

В России П.Гриба обвинили в содействии в террористической деятельности. Дело П.Гриба было передано для рассмотрения в Северо-Кавказский окружной военный суд, он был этапирован из Краснодара в Ростов-на-Дону. Судебные слушания начались в июле 2018 года. П.Гриб отрицает обвинения.

Ввиду ухудшения состояния здоровья П.Гриб нуждается в срочной медицинской помощи, в том числе в операции.