События

09:32 22.03.2019

Украинцы могут до 30 дней путешествовать без виз по Таиланду с 14 апреля

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Украинцы могут до 30 дней путешествовать без виз по Таиланду с 14 апреля

 Граждане Украины могут путешествовать в Таиланде с туристической целью без виз с 14 апреля 2019 года.

"Для поездки необходимо иметь заграничный паспорт (биометрический или небиометрический), срок безвизового пребывания - до 30 дней", - сообщил департамент консульской службы МИД Украины.

Для пребывания на территории Таиланда сроком более 30 дней, независимо от цели путешествия, необходимо получить визу в соответствующем дипломатическом представительстве или консульском учреждении.

МИД напоминает, что граждане Украины при поездках за границу должны быть застрахованы.

Теги: #туризм #визы #таиланд
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