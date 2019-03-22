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08:33 22.03.2019

Кличко поручил ликвидировать стихийные свалки мусора, образовавшихся в Киеве после зимы

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Кличко поручил ликвидировать стихийные свалки мусора, образовавшихся в Киеве после зимы

В результате проверки работ по благоустройству и уборке столицы после зимы мэр Киева Виталий Кличко поручил главам районов, коммунальным службам города ликвидировать стихийные свалки мусора, образовавшихся после зимы, сообщили в Киевской горгосадминистрации.

"Все руководители районов получили задание составить перечень таких свалок, выяснить балансодержателей или арендаторов захламленных территорий и установить сжатые сроки для уборки. Коммунальные службы помогут убрать мусор, но бизнес, учреждения, которым принадлежат эти территории, должны быть ответственными и понимать, что город не позволит создавать свалки", - цитирует слова мэра столицы пресс-служба КГГА.

Он также отметил, что для эффективного контроля за соблюдением порядка необходима видеофиксация, поддержка бизнеса, работающего рядом с загроможденными территориями, неравнодушие местной общины.

"Все стихийные свалки или накопления мусора, всю грязь после зимы надо срочно убрать. И главы районов несут личную ответственность за санитарное состояние территорий в своих районах и не должны допускать захламленности. Улицы города, парки и скверы - везде должно быть чисто!", - отметил В.Кличко.

Он подчеркнул, что все обслуживающие организации - управляющие компании, ОСМД, ЖСК, коммерческие ЖЭКи - должны упорядочить придомовые территории.

"Киевавтодор" и "Киевпастранс" - обязаны обеспечить уборку территорий и объектов транспортной инфраструктуры: остановок общественного транспорта, проезжей части, переходов, находящихся у них на балансе.

"Задача коммунальных служб, а также всех балансодержателей, независимо от того коммерческая это структура или коммунальная - обеспечить чистоту и порядок на территории, за которую они ответственны", - отметил мэр Киева.

Также В.Кличко напомнил, что в столице работает около сотни инспекторов по благоустройству. Их работа - контроль за соблюдением порядка. Сумма штрафа за нарушение благоустройства для юридических лиц составляет от 850 до 1700 грн; для физических лиц - от 340 до 1360 грн.

"Но, я убежден, наказание должно быть более строгим, чем 1700 гривен", - подчеркнул городской голова.

По его словам, город будет жестко контролировать состояние благоустройства и принимать меры к тем, кто не поддерживает чистоту и порядок.

В.Кличко также отметил, что техника, которую город закупает: мини-тракторы, подметально-уборочные машины, - должна работать на улицах города.

"Именно для этого мы ее приобрели! Это же - эффективность и скорость уборки. Поэтому прошу предоставлять мне регулярно информацию о количестве техники, которая убирает улицы", - обратился к коммунальщикам мэр.

В КГГА напомнили, что с 16 марта стартовали общегородские толоки, которые продлятся до конца апреля. За минувшую субботу в Киеве убрали и вывезли более трех тысяч кубометров мусора почти из сотни локаций: парков, скверов, дворов.

Теги: #киев #уборка #благоустройство #украина #свалки
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