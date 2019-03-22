События

08:13 22.03.2019

Трамп выдвинет кандидатуру Майкла Крациоса на должность главного технического директора США

1 мин читать
Трамп выдвинет кандидатуру Майкла Крациоса на должность главного технического директора США

Президент США Дональд Трамп выдвинет кандидатуру Майкла Крациоса на должность главного технического директора США, сообщает Bloomberg.

"Впервые за два года и впервые при президенте Трампе в США будет главный технический директор. 21 марта президент выдвинет на этот пост Майкла Крациоса", - сообщил агентству чиновник Белого дома.

Отмечается, что в данный момент М.Крациос является заместителем главного технического директора США и заместителем помощника президента по технологической политике.

Согласно агентству, он сыграл ключевую роль в политике администрации президента в отношении 5G и искусственного интеллекта.

Генеральный директор IBM Джинни Рометти назвала назначение М.Крациоса "отличными новостями". По ее мнению, он "укрепляет лидерство Америки в таких технологиях, как квантовые вычисления и искусственный интеллект".

Теги: #сша #трамп #назначение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

05:05 22.03.2019
Администрация президента США отказалась раскрыть конгрессменам-демократам подробности личного разговора Трампа с Путиным

Администрация президента США отказалась раскрыть конгрессменам-демократам подробности личного разговора Трампа с Путиным

23:37 21.03.2019
Послом Украины в Кувейте назначен Балануца

Послом Украины в Кувейте назначен Балануца

21:59 21.03.2019
Вопросы дальнейшего стратегического партнерства между Украиной и США обсудил Климкин с американскими депутатами

Вопросы дальнейшего стратегического партнерства между Украиной и США обсудил Климкин с американскими депутатами

19:19 21.03.2019
США пора признать суверенитет Израиля над Голанами, считает Трамп

США пора признать суверенитет Израиля над Голанами, считает Трамп

18:01 21.03.2019
Луценко сделал заявление о после США самостоятельно, без согласования – нардеп Арьев

Луценко сделал заявление о после США самостоятельно, без согласования – нардеп Арьев

16:57 21.03.2019
Найем предлагает генпрокурору обнародовать "список Йованович" и сообщить, уведомлены ли о нем президент, МВД и Совет прокуроров

Найем предлагает генпрокурору обнародовать "список Йованович" и сообщить, уведомлены ли о нем президент, МВД и Совет прокуроров

15:57 21.03.2019
Посольство США пристально следит за развитием событий относительно ПриватБанка

Посольство США пристально следит за развитием событий относительно ПриватБанка

15:04 21.03.2019
Утверждения Луценко относительно Йованович не соответствуют действительности и имеют целью запятнать репутацию посла - представитель Госдепа США

Утверждения Луценко относительно Йованович не соответствуют действительности и имеют целью запятнать репутацию посла - представитель Госдепа США

14:17 21.03.2019
Заявление Луценко о якобы списке "неприкасаемых" от США – согласованная с Порошенко кампания, убеждена нардеп Залищук

Заявление Луценко о якобы списке "неприкасаемых" от США – согласованная с Порошенко кампания, убеждена нардеп Залищук

13:10 21.03.2019
Заявление Луценко о "неприкасаемости" некоторых людей может быть связано с расследованием дела о предоставлении американской помощи Генпрокуратуре

Заявление Луценко о "неприкасаемости" некоторых людей может быть связано с расследованием дела о предоставлении американской помощи Генпрокуратуре

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

За минувшие сутки один боец ВСУ погиб, еще двое ранены вследствие 7 обстрелов со стороны боевиков на Донбассе

В Киеве маршрутка сбила трех женщин на пешеходном переходе, пострадавшие госпитализированы

НАБУ приобщило к материалам расследования о незаконных схемах в ОПК переписку фигурантов, упоминаемую в журналистском расследовании - Холодницкий

Украинский военный погиб на Донбассе в четверг, еще один ранен - ООС

Правоохранители задержали 20 участников транснациональной группировки, продававшей наркотики за криптовалюту

ПОСЛЕДНЕЕ

Кличко поручил ликвидировать стихийные свалки мусора, образовавшихся в Киеве после зимы

За взяточничество полицейского из Львовской области приговорили к 5 годам тюрьмы

Парламенту Великобритании важно согласовать сделку с ЕС на следующей неделе – Мэй

За минувшие сутки один боец ВСУ погиб, еще двое ранены вследствие 7 обстрелов со стороны боевиков на Донбассе

Число жертв взрыва на химзаводе в Китае продолжает расти и превысило 45 человек

Благодаря усиленному патрулированию удалось стабилизировать криминогенную ситуацию на территории станции "Киев-Пассажирский"

Жители Запорожской области задолжали за "коммуналку" уже более 3 млрд грн

Жительница Луганщины пыталась подкупить главу отделения госбанка в Харькове за незаконную идентификацию банковских карт из ОРЛО

В Киеве продолжаются ремонтные работы на мосту Метро через Русановский пролив и на путепроводе на улице Алматинской

Лидеры ЕС согласились отсрочить Брекзит до 22 мая

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА