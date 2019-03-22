Трамп выдвинет кандидатуру Майкла Крациоса на должность главного технического директора США
Президент США Дональд Трамп выдвинет кандидатуру Майкла Крациоса на должность главного технического директора США, сообщает Bloomberg.
"Впервые за два года и впервые при президенте Трампе в США будет главный технический директор. 21 марта президент выдвинет на этот пост Майкла Крациоса", - сообщил агентству чиновник Белого дома.
Отмечается, что в данный момент М.Крациос является заместителем главного технического директора США и заместителем помощника президента по технологической политике.
Согласно агентству, он сыграл ключевую роль в политике администрации президента в отношении 5G и искусственного интеллекта.
Генеральный директор IBM Джинни Рометти назвала назначение М.Крациоса "отличными новостями". По ее мнению, он "укрепляет лидерство Америки в таких технологиях, как квантовые вычисления и искусственный интеллект".