События

07:33 22.03.2019

Парламенту Великобритании важно согласовать сделку с ЕС на следующей неделе – Мэй

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Парламенту Великобритании важно согласовать сделку с ЕС на следующей неделе – Мэй

Парламенту Великобритании важно согласовать сделку с ЕС на следующей неделе, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на пресс-конференции в Брюсселе.

По ее словам, саммит ЕС в ночь на пятницу согласился продлить Brexit до 22 мая в случае, если парламент Великобритании одобрит соглашение о выходе на следующей неделе. Если этого не произойдет, то срок будет продлен только до 12 апреля.

"Принятое сегодня решение подчеркивает важность прохождения в парламенте сделки по Brexit на следующей неделе для того, чтобы мы могли положить конец неуверенности и выйти плавно и упорядоченно", - сказала она.

По ее словам, дополнительные договоренности должны заверить британских парламентариев в том, что применение так называемого страховочного плана по Северной Ирландии маловероятно.

Теги: #ес #brexit #парламент #британия
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