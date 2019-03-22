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06:45 22.03.2019

Число жертв взрыва на химзаводе в Китае продолжает расти и превысило 45 человек

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Число жертв взрыва на химзаводе в Китае продолжает расти и превысило 45 человек

До 47 человек увеличилось число погибших в результате взрыва на химическом заводе в китайской провинции Цзянсу, сообщают местные СМИ со ссылками на данные властей.

Ранее сообщалось о 44 жертвах взрыва.

По информации властей, состояние более чем 30 раненых оценивается как критическое, тяжелые ранения получили 58 человек.

Всего, как сообщают местные СМИ, за медицинской помощью обратились 640 человек. Для этого привлечено около 3,5 тыс. медработников, пострадавших доставили в 16 больниц, для чего были задействованы 90 карет скорой помощи.

В тушении пожара принимали участие 192 экипажа пожарных машин.

Председатель КНР Си Цзиньпин дал указание оказать пострадавшим в результате взрыва всю необходимую помощь, а также потребовал от руководителей всех уровней принять меры к недопущению аналогичных трагедий.

С аналогичным требованием выступил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

В то же время, провинциальное управление по охране окружающей среды проинформировало, что мониторинг состояния воздуха в районе аварийного предприятия не выявил аномальной концентраций толуола, ксилола или бензола, концентрации ацетона и хлороформа за пределами периметра зоны взрыва также в пределах нормы.

Как сообщалось, взрыв прогремел в минувший четверг на заводе компании Tianjiayi Chemical , который специализируется на производстве пестицидов.

Мощность взрыва была таковой, что взрывной волной выбило окна расположенных по соседству зданий, среди которых - школа. Повреждены десятки автомобилей, которые были припаркованы близ завода.

Теги: #жертвы #указание #китай #завод
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