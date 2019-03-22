Благодаря усиленному патрулированию удалось стабилизировать криминогенную ситуацию на территории станции "Киев-Пассажирский"

После усиления патрулирования станции "Киев-Пассажирский" за счет представителей общественных формирований, удалось стабилизировать криминогенную ситуацию на территории железнодорожного вокзала, сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

"В течение трех месяцев в отдел полиции на станции поступило и зарегистрировано 1390 заявлений и сообщений. Из них 880 - не имели признаков уголовного преступления и рассмотрены в соответствии с Законом Украины "Об обращениях граждан". Вместе с тем с начала года зарегистрировано 445 уголовных преступлений и 205 человек привлечены к административной ответственности", - сообщил руководитель столичных полицейских Андрей Крищенко.

В информации отмечается, что о порядке и безопасности еще в январе говорили во время выездного совещания на железнодорожном вокзале при участии Киевского городского головы Виталия Кличко, министра инфраструктуры Владимира Емельяна и руководителя "Укрзализныци" Евгения Кравцова. Именно тогда был составлен план совместных мероприятий: усиленное патрулирование с привлечением представителей общественных формирований, демонтаж незаконно установленных МАФов, в том числе и так называемых "наливаек".

Правоохранители подчеркнули, что важным инструментом в профилактической работе является система видеонаблюдения, которую по возможности необходимо развивать.

"Камеры видеонаблюдения однозначно способствуют профилактике и раскрытию совершенных преступлений, поэтому есть предложения по количеству и местам установки дополнительных средств фиксации на вокзале и прилегающей к нему территории. Мы в свою очередь будем продолжать профилактические отработки, поэтому в дальнейшем рассчитываем на помощь всех профильных служб в наведении порядка на железнодорожном вокзале", - подытожил А.Крищенко.