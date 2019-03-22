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05:30 22.03.2019

Жители Запорожской области задолжали за "коммуналку" уже более 3 млрд грн

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Жители Запорожской области задолжали за "коммуналку" уже более 3 млрд грн

Долг населения Запорожской области за все виды жилищно-коммунальных услуг по состоянию на 01 февраля 2019 года составил 3 млрд 74 млн грн, сообщает Департамент информационной деятельности Запорожской областной государственной администрации.

Услуги ЖКХ полностью оплатили 68,7% жителей области, что меньше на 9,7% по сравнению с 1 января 2019 года.

По данным Департамента жилищно-коммунального хозяйства и строительства Запорожской облгосадминистрации, существенную часть общего долга населения региона за коммунальные услуг составляют  долги за услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения - они составили 1 млрд 248 млн грн. По состоянию на 1 февраля уровень оплаты населения области за эти коммунальные услуги достиг 58,9%.

Кроме того, долг населения Запорожской области за потребленный газ составляет 84 млн 172 тыс. грн, а за услуги по водоснабжению и водоотведению жители задолжали 197 млн грн.

Теги: #коммуналка #украина #долг #запорожская
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