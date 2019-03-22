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05:05 22.03.2019

Администрация президента США отказалась раскрыть конгрессменам-демократам подробности личного разговора Трампа с Путиным

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Администрация президента США отказалась раскрыть конгрессменам-демократам подробности личного разговора Трампа с Путиным

Белый дом отказался предоставлять конгрессменам из Демократической партии документы, связанные с личными переговорами президента США Дональда Трампа с его российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает в четверг издание Politico.

"В запросах комитетов не содержатся законных обоснований того, что одна ветвь власти может принудить президента раскрыть подробности дипломатического общения с иностранными лидерами или (законное обоснование - ИФ) принудительного разглашения конфиденциальных внутренних обсуждений советников президента по национальной безопасности", - приводит Politico цитату из послания юрисконсульта Белого дома Пэта Чиполлоне, направленное конгрессменам-демократам.

В послании главе комитета по разведке Палаты представителей Адаму Шиффу, председателю комитета по иностранным делам Элиоту Энгелу, главе комитета по надзору Элайдже Каммингсу, П.Чиполлоне привел прецеденты времен первого президента США Джорджа Вашингтона и администрации Билла Клинтона.

Опираясь на исторические примеры, П.Чиполлоне попытался защитить полномочия Д.Трампа в сфере внешней политики и подчеркнул, что Конгресс не имеет права требовать информацию о закрытых беседах президента с иностранным лидером.

"Согласно установленному закону, конституция возлагает ответственность за ведение международных отношений исключительно на исполнительную власть. Президент должен иметь возможность вступать в дискуссии с иностранными лидерами, не опасаясь, что эти сообщения будут раскрыты и использованы в политических целях", - написал П.Чиполлоне.

Ранее демократы в юридическом комитете Палаты представителей инициировали расследование в отношении правомочности действий Д.Трампа, его администрации, а также сотрудников его предвыборной кампании. Глава юридического комитета Палаты представителей Джеррольд Надлер обвинил Д.Трампа в уходе от "ответственности за его почти ежедневные удары по нашим основным юридическим, этическим и конституционным правилам и нормам".

Теги: #сша #трамп #демократы #отказ
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