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04:42 22.03.2019

Жительница Луганщины пыталась подкупить главу отделения госбанка в Харькове за незаконную идентификацию банковских карт из ОРЛО

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Жительница Луганщины пыталась подкупить главу отделения госбанка в Харькове за незаконную идентификацию банковских карт из ОРЛО

Харьковская местная прокуратура №2 совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины и Национальной полиции разоблачили жительницу Луганской области, которая дала взятку руководителю отделения одного из государственных банков за проведение идентификации пенсионных банковских карт жителей ОРЛО.

"По данным предварительного следствия, 36-летняя женщина предложила банковской работнице денежное вознаграждение в обмен на незаконную идентификацию пенсионных банковских карт... За незаконные действия жительница Луганщины предоставила ей неправомерную выгоду на общую сумму 14,2 тыс. грн", - цитирует пресс-служба руководителя местной прокуратуры Александра Фильчакова в среду.

По данным ведомства, за взятку начальница банковского отделения должна была провести идентификацию карточек жителей временно оккупированной территории Луганской области (ОРЛО) без присутствия самих клиентов. Вместе с тем, по требованиям законодательства, такая операция должна осуществляться только в присутствии владельца карты.

Начало уголовное производство по ч.3 ст.369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Сейчас решается вопрос о задержании луганчанки и объявлении подозрения.

Теги: #банк #украина #харьков #подкуп
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