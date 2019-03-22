В Киеве продолжаются ремонтные работы на мосту Метро через Русановский пролив и на путепроводе на улице Алматинской

Дорожники продолжают проводить ремонтные работы на мосту Метро через Русановский пролив и на путепроводе на улице Алматинской в Киеве, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"Дорожники продолжают работы по устройству металлических конструкций, расположенных в теле моста Метро через Русановский пролив, и монтаж новых тротуаров сооружения", – говорится в сообщении на сайте мэрии в четверг, со ссылкой на КК "Киевавтодор".

Кроме того отмечается, что возобновлены работы по капитальному ремонту путепровода на ул.Алматинской. Одновременно ремонтируется и сама улица, которая "с 1959 не видел полноценного капитального ремонта".

В КГГА также сообщают, что в 2018 году дорожники уже выполнили значительный комплекс работ, в частности был отремонтирован первый пролет сооружения, устроена новая монолитная плита, гидроизоляция, новое асфальтобетонное покрытие, установлены пешеходное и барьерное ограждение, новые опоры наружного освещения и прочее.

"В этом году работы будут продолжаться под путепроводом на втором и третьем пролетах", – подытожили в мэрии.