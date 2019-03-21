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23:58 21.03.2019

Кличко: Расследование ДТП у метро "Дорогожичи" в Киеве будет открытым и пройдет в сжатые сроки

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Кличко: Расследование ДТП у метро "Дорогожичи" в Киеве будет открытым и пройдет в сжатые сроки

Расследование дорожно-транспортного происшествия возле станции метро "Дорогожичи" в Киеве, где в четверг вечером на пешеходном переходе маршруткой были сбиты три женщины, будет открытым и состоится в сжатые сроки, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Расследование трагедии произошедшей сегодня возле метро "Дорогожичи", должно быть открытым и состояться в сжатые сроки. Водитель маршрутного такси задержан и дает показания правоохранителям. Эксперты работают на месте, чтобы выяснить причину ужасного ДТП", – написал столичной городской градоначальник на своей странице в Фейсбук в четверг вечером.

В.Кличко выразил сочувствие пострадавшим, которые находятся в больницах.

"Хочу заверить, все виноватые, не только водитель, понесут наказание. - Я инициирую проверку предприятия, которому принадлежит маршрутка. Ее результаты будут обнародованы", – подчеркнул мэр Киева.

Как сообщалось, в четверг вечером, 21 марта, водитель маршрутного такси №155 возле станции метро "Дорогожичи" в Киеве сбил на пешеходном переходе трех пешеходов, которые переходили дорогу на зеленый свет светофора. Три пострадавшие женщины были госпитализированы.

Теги: #киев #расследование #дтп #украина
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