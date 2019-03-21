События

22:19 21.03.2019

В Киеве маршрутка сбила трех женщин на пешеходном переходе, пострадавшие госпитализированы

1 мин читать
В Киеве маршрутка сбила трех женщин на пешеходном переходе, пострадавшие госпитализированы

В результате наезда маршрутного такси возле станции метро "Дорогожичи" в Киеве пострадало три женщины, все трое госпитализированы, сообщил портал dtp.kiev.ua.

"В Киеве возле станции метро "Дорогожичи" произошло страшное ДТП. Вечером, 21 марта автобус, который курсирует по 155 маршруту, сбил на пешеходном переходе трех женщин. Они переходили дорогу на зеленый сигнал светофора", – сказано в сообщении на странице портала в Фейсбук в четверг вечером.

Отмечается, что пострадавшие женщины разного возраста. Одна из них получила тяжелые травмы головы и лица.

"По словам очевидцев, у одной из пострадавших - травма позвоночника. Свидетели аварии пытались собственноручно сдвинуть автобус с одной из пострадавших", – сказано в сообщении.

На место аварии прибыли кареты скорой помощи, пострадавших срочно госпитализировали.

Очевидцы происшествия также сообщили, что "водитель после Шулявского моста стал довольно быстро ехать и на Дорогожичах все произошло. Вероятно, водитель пытался проскочить перекресток".

Сейчас на месте аварии работают правоохранители.

Теги: #киев #пострадавшие #дтп #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:37 21.03.2019
Послом Украины в Кувейте назначен Балануца

Послом Украины в Кувейте назначен Балануца

21:59 21.03.2019
Вопросы дальнейшего стратегического партнерства между Украиной и США обсудил Климкин с американскими депутатами

Вопросы дальнейшего стратегического партнерства между Украиной и США обсудил Климкин с американскими депутатами

19:07 21.03.2019
Четверо учеников из Нетишина обратились в больницу после распыления в школе перцового газа

Четверо учеников из Нетишина обратились в больницу после распыления в школе перцового газа

18:31 21.03.2019
Зеленский не исключает двухсторонних переговоров с Москвой по Донбассу и вступления Украины в НАТО через референдум

Зеленский не исключает двухсторонних переговоров с Москвой по Донбассу и вступления Украины в НАТО через референдум

18:22 21.03.2019
Рост ВВП Украины в 2018г ускорился до 3,3% - Госстат

Рост ВВП Украины в 2018г ускорился до 3,3% - Госстат

18:13 21.03.2019
Курс гривни на межбанке в четверг продолжил укрепляться

Курс гривни на межбанке в четверг продолжил укрепляться

18:10 21.03.2019
НБУ в партнерстве с SWIFT начнет проект по развитию украинской платежной инфраструктуры на базе ISO 2002221

НБУ в партнерстве с SWIFT начнет проект по развитию украинской платежной инфраструктуры на базе ISO 2002221

18:06 21.03.2019
Украинский военный погиб на Донбассе в четверг, еще один ранен - ООС

Украинский военный погиб на Донбассе в четверг, еще один ранен - ООС

18:03 21.03.2019
Минздрав вскоре представит правительству Стратегию преодоления туберкулеза и ВИЧ-инфекции

Минздрав вскоре представит правительству Стратегию преодоления туберкулеза и ВИЧ-инфекции

18:01 21.03.2019
Луценко сделал заявление о после США самостоятельно, без согласования – нардеп Арьев

Луценко сделал заявление о после США самостоятельно, без согласования – нардеп Арьев

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НАБУ приобщило к материалам расследования о незаконных схемах в ОПК переписку фигурантов, упоминаемую в журналистском расследовании - Холодницкий

Украинский военный погиб на Донбассе в четверг, еще один ранен - ООС

Правоохранители задержали 20 участников транснациональной группировки, продававшей наркотики за криптовалюту

Минрегион планирует ввести обязательную шумовую дорожную разметку на трассах Украины

Правоохранители в Одесской области перекрыли канал контрабанды кокаина на сумму более $51 млн

ПОСЛЕДНЕЕ

Джимми Картер стал главным долгожителем среди президентов США

Руководитель оперативного подразделения Восточного управления погранслужбы подозревается в "крышевании" контрабандистов – СБУ

В ЕС планируют дать Лондону отсрочку с Brexit до 22 мая - газета

НАБУ приобщило к материалам расследования о незаконных схемах в ОПК переписку фигурантов, упоминаемую в журналистском расследовании - Холодницкий

Рада рассмотрела более половины из 2 тыс. поправок к языковому законопроекту

Апелляционный суд оставил без изменений решение об отстранении Мангера от должности председателя Херсонского облсовета

Более половины жителей разных стран за увеличение налогов для богатых - опрос ОЭСР

США пора признать суверенитет Израиля над Голанами, считает Трамп

Facebook признала доступ своих сотрудников к паролям пользователей соцсети

Апелляционный суд отменил судебное решение по иску руководителя Финэксбанка к НБУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА