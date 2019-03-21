В Киеве маршрутка сбила трех женщин на пешеходном переходе, пострадавшие госпитализированы

В результате наезда маршрутного такси возле станции метро "Дорогожичи" в Киеве пострадало три женщины, все трое госпитализированы, сообщил портал dtp.kiev.ua.

"В Киеве возле станции метро "Дорогожичи" произошло страшное ДТП. Вечером, 21 марта автобус, который курсирует по 155 маршруту, сбил на пешеходном переходе трех женщин. Они переходили дорогу на зеленый сигнал светофора", – сказано в сообщении на странице портала в Фейсбук в четверг вечером.

Отмечается, что пострадавшие женщины разного возраста. Одна из них получила тяжелые травмы головы и лица.

"По словам очевидцев, у одной из пострадавших - травма позвоночника. Свидетели аварии пытались собственноручно сдвинуть автобус с одной из пострадавших", – сказано в сообщении.

На место аварии прибыли кареты скорой помощи, пострадавших срочно госпитализировали.

Очевидцы происшествия также сообщили, что "водитель после Шулявского моста стал довольно быстро ехать и на Дорогожичах все произошло. Вероятно, водитель пытался проскочить перекресток".

Сейчас на месте аварии работают правоохранители.