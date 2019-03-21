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21:59 21.03.2019

Вопросы дальнейшего стратегического партнерства между Украиной и США обсудил Климкин с американскими депутатами

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Вопросы дальнейшего стратегического партнерства между Украиной и США обсудил Климкин с американскими депутатами

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время встречи с конгрессменами и сенаторами США обсудил дальнейшее стратегическое партнерство между Украиной и США, американские политики подтвердили двухпартийную поддержку Киева, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Украины.

"Американские законодатели подтвердили двухпартийную поддержку Украины в Конгрессе США и заверили в том, что Вашингтон и в дальнейшем будут оказывать активную помощь в деле укрепления обороноспособности Украины на основе стандартов НАТО, а также усиление демократических институтов и верховенства права", – говорится в сообщении на странице министерства в четверг вечером.

Кроме того, П.Климкин обсудил с делегацией Конгресса США во главе с сенатором Майком Крейпо, в которую также вошли сенаторы Джон Баррассо, Джон Кеннеди и члены Палаты представителей Расс Фулчера и Дебби Вассерман Шульц, партнерство в политической и экономической сферах.

"Особое внимание уделено дополнительным шагам с целью противодействия российской агрессии и участия НАТО в этом процессе, а также продолжению применения санкций против России и угрозам, которые возникают в результате реализации проекта "Северный поток-2", – сказано в сообщении.

П.Климкин подчеркнул важность лидерства США в дальнейшей мобилизации и координации международной поддержки Украины, как в вопросах защиты суверенитета и территориальной целостности, так и реализации внутренних реформ в Украине.

Теги: #сша #украина #партнерство
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