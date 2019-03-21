Руководитель оперативного подразделения Восточного управления погранслужбы подозревается в "крышевании" контрабандистов – СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно со следователями Госбюро расследований под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона разоблачили в получении неправомерной выгоды руководителя одного из оперативных подразделений Восточного регионального управления Госпогранслужбы.

"Оперативники СБУ установили, что руководитель подразделения организовал противоправный механизм вымогания и получения денег от местных жителей, причастных к незаконной переправке товаров через государственную границу Украины вне погранично-таможенного контроля", - сообщает пресс-центр СБУ.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители задокументировали факт получения пограничником неправомерной выгоды в сумме $800.

После проведения ряда обысков в служебных помещениях оперативного подразделения пограничной службы майору сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.