События

20:08 21.03.2019

Руководитель оперативного подразделения Восточного управления погранслужбы подозревается в "крышевании" контрабандистов – СБУ

1 мин читать
Руководитель оперативного подразделения Восточного управления погранслужбы подозревается в "крышевании" контрабандистов – СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно со следователями Госбюро расследований под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона разоблачили в получении неправомерной выгоды руководителя одного из оперативных подразделений Восточного регионального управления Госпогранслужбы.

"Оперативники СБУ установили, что руководитель подразделения организовал противоправный механизм вымогания и получения денег от местных жителей, причастных к незаконной переправке товаров через государственную границу Украины вне погранично-таможенного контроля", - сообщает пресс-центр СБУ.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители задокументировали факт получения пограничником неправомерной выгоды в сумме $800.

После проведения ряда обысков в служебных помещениях оперативного подразделения пограничной службы майору сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Теги: #пограничники #крышевание #контрабанда
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:30 21.03.2019
Украинец пытался ввезти в РФ на поезде 75 кг устриц неизвестного происхождения

Украинец пытался ввезти в РФ на поезде 75 кг устриц неизвестного происхождения

13:02 21.03.2019
Правоохранители в Одесской области перекрыли канал контрабанды кокаина на сумму более $51 млн

Правоохранители в Одесской области перекрыли канал контрабанды кокаина на сумму более $51 млн

11:45 14.03.2019
Украинские пограничники не пустили на выборы канадского журналиста с гражданством РФ из-за посещения аннексированного Крыма

Украинские пограничники не пустили на выборы канадского журналиста с гражданством РФ из-за посещения аннексированного Крыма

08:16 11.03.2019
На Закарпатье за угрозы пограничникам физической расправой задержан местный житель

На Закарпатье за угрозы пограничникам физической расправой задержан местный житель

10:07 09.03.2019
Украинец пытался провезти 15 кг янтаря в Польшу в бензобаке авто

Украинец пытался провезти 15 кг янтаря в Польшу в бензобаке авто

19:59 05.03.2019
СБУ блокировала на Сумщине контрабанду товаров ширпотреба и сигарет из РФ

СБУ блокировала на Сумщине контрабанду товаров ширпотреба и сигарет из РФ

15:58 05.03.2019
Пограничники не дали вывезти из Украины пять старинных монет

Пограничники не дали вывезти из Украины пять старинных монет

04:38 05.03.2019
У россиянина на границе изъяли военные награды, старинные монеты и церковную утварь при попытке вывоза из Украины

У россиянина на границе изъяли военные награды, старинные монеты и церковную утварь при попытке вывоза из Украины

04:38 05.03.2019
У россиянина на границе изъяли военные награды, старинные монеты и церковную утварь при попытке вывоза из Украины

У россиянина на границе изъяли военные награды, старинные монеты и церковную утварь при попытке вывоза из Украины

23:45 03.03.2019
В Одесской области разоблачена контрабанда сигарет на 4 млн грн

В Одесской области разоблачена контрабанда сигарет на 4 млн грн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НАБУ приобщило к материалам расследования о незаконных схемах в ОПК переписку фигурантов, упоминаемую в журналистском расследовании - Холодницкий

Украинский военный погиб на Донбассе в четверг, еще один ранен - ООС

Правоохранители задержали 20 участников транснациональной группировки, продававшей наркотики за криптовалюту

Минрегион планирует ввести обязательную шумовую дорожную разметку на трассах Украины

Правоохранители в Одесской области перекрыли канал контрабанды кокаина на сумму более $51 млн

ПОСЛЕДНЕЕ

Джимми Картер стал главным долгожителем среди президентов США

В ЕС планируют дать Лондону отсрочку с Brexit до 22 мая - газета

НАБУ приобщило к материалам расследования о незаконных схемах в ОПК переписку фигурантов, упоминаемую в журналистском расследовании - Холодницкий

Рада рассмотрела более половины из 2 тыс. поправок к языковому законопроекту

Апелляционный суд оставил без изменений решение об отстранении Мангера от должности председателя Херсонского облсовета

Более половины жителей разных стран за увеличение налогов для богатых - опрос ОЭСР

США пора признать суверенитет Израиля над Голанами, считает Трамп

Четверо учеников из Нетишина обратились в больницу после распыления в школе перцового газа

Facebook признала доступ своих сотрудников к паролям пользователей соцсети

Апелляционный суд отменил судебное решение по иску руководителя Финэксбанка к НБУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА