НАБУ приобщило к материалам расследования о незаконных схемах в ОПК переписку фигурантов, упоминаемую в журналистском расследовании - Холодницкий

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приобщило к материалам расследования о незаконных схемах в оборонной сфере переписку фигурантов, о которой речь шла в журналистском расследовании Bihus.Info, сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий.

"Я только вчера получил письмо от директора НАБУ, что эти материалы они решили приобщить к материалам производства. Решили это сделать только сейчас", - сказал Н.Холодницкий в четверг вечером на телеканале "Прямой".

Таким образом, как подчеркнул руководитель САП, НАБУ признало, что эти материалы у них были. "Где эти материалы были два года - должно установить ГБР, поскольку мы начали производство по факту злоупотребления служебным положением руководством НАБУ и по подследственности мы передали эти материалы в ГБР", - рассказал он.

"Я сам хочу установить истину. Первое: почему эти материалы (переписка) были сокрыты. Я уже понимаю, почему. Потому что там была переписка и детективов НАБУ, и руководства НАБУ. И там была переписка не только по "Укроборонпрому", но и по "Укрзализныце", когда давали материалы, чтобы что-то незначительное шло в суд, а значительное, которое интересовало фигурантов, было выделено (в отдельное производство - ИФ) и тихонько умерло", - пояснил Н.Холодницкий.

Ранее руководитель САП заявил, что не может получить от НАБУ материалы о коррупции в оборонном комплексе, и допустил, что директор Бюро Артем Сытник был в курсе участия его подчинённых в незаконных схемах.

Как сообщалось, команда журналистских расследований Bihus.Info представила 25 февраля фильм, в котором утверждается, что Игорь Гладковский, сын на то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в 2-4 раза ценам. Согласно данным журналистов, размер хищений составляет минимум 250 млн грн.

Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны О.Гладковский, который ранее был бизнес-партнером действующего президента П.Порошенко, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий (в частности Изюмского приборостроительного завода и КБ.им.Морозова) и другие должностные лица госконцерна. В материале также говорится, что сделки организовывались через три основные фирмы-прокладки, а одной из подобных фирм якобы выступал завод "Кузня на Рыбальском", на тот момент принадлежавший П.Порошенко.

В обнародованной 4 марта серии расследования, основанного на базе полученного журналистами осенью 2018 года от анонима архива переписки участников сделок, ее авторы обвиняют О.Гладковского и П.Букина в получении как минимум $30 тыс. и $10 тыс. при закупке российских высотомеров для ремонта в Украине Ан-26 из Казахстана.

В финальной серии расследования, обнародованной 11 марта, журналисты Bihus.info утверждают, что и налоговой администрации, и военной прокуратуре, и НАБУ было известно о наличии незаконных схем в оборонном комплексе.

4 марта президент Украины Петр Порошенко уволил О.Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО и с должности председателя межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества (ВТС) и экспортного контроля.

В середине марта директор НАБУ А.Сытник заявил, что Бюро не располагало всем объемом переписки фигурантов коррупционного скандала в оборонной сфере.