Рада рассмотрела более половины из 2 тыс. поправок к языковому законопроекту

Народные депутаты очередной пленарный день посвятили рассмотрению поправок ко второму чтению законопроекта №5670-д) о функционировании украинского языка как государственного.

К завершению вечернего пленарного заседания в четверг в парламенте пройдены 1217 поправок из 2082.

Как сообщалось, Верховная Рада начала рассматривать законопроект №5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного на пленарном заседании 28 февраля.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий затруднился спрогнозировать, сколько заседаний может занять рассмотрение такого большого количества правок.

За предыдущую пленарную неделю, которую нардепы посвятили работе над законопроектом, парламентарии рассмотрели менее 490 поправок из 2 тысяч.