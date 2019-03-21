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19:24 21.03.2019

Апелляционный суд оставил без изменений решение об отстранении Мангера от должности председателя Херсонского облсовета

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Апелляционный суд оставил без изменений решение об отстранении Мангера от должности председателя Херсонского облсовета

Киевский апелляционный суд в четверг рассмотрел апелляционные жалобы защиты подозреваемого в организации убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк Владислава Мангера, отстраненного до 6 апреля от должности председателя Херсонского областного совета, и оставил их без удовлетворения.

"По результатам апелляционного рассмотрения определение следственного судьи Шевченковского районного суда Киева от 6 марта 2019 года оставлено без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты – без удовлетворения", - сообщила пресс-служба Киевского апелляционного суда.

Как сообщалось, 6 марта Шевченковский райсуд Киева на месяц, до 6 апреля, отстранил от должности председателя Херсонского облсовета В.Мангера, частично удовлетворив ходатайство прокурора, который настаивал на отстранении от должности на два месяца. Защита подала апелляционные жалобы.

31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой активистку Е.Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева. 4 ноября Е.Гандзюк скончалась.

Отец погибшей Виктор Гандзюк на заседании временной следственной комиссии выразил надежду, что партии "Блок Петра Порошенко" и "Батькивщина" прекратят политическое сотрудничество с членами этих партий из Херсонского областного совета и государственной областной администрации, которые сотрудничают с подозреваемым в организации убийства его дочери. По словам В.Гандзюка, с этим подозреваемым сотрудничает, в частности, председатель Херсонского облсовета, член партии "Батькивщина" В.Мангер.

31 января 2019 года В.Мангер принял решение выйти из партии "Батькивщина" на время расследования дела об убийстве Е.Гандзюк. Он подчеркнул, что считает обвинения в свой адрес в связи с делом Е.Гандзюк безосновательными и голословными.

11 февраля генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что В.Мангеру объявлено о подозрении в организации убийства Е.Гандзюк. 15 февраля Шевченковский районный суд Киева избрал В.Мангеру меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 марта (на 16 дней) с правом внесения залога в размере 2 млн 497 тыс. грн. В тот же день он вышел из СИЗО после внесения залога.

4 марта Шевченковский райсуд Киева отказался продлить срок действия обязательств, возложенных на В.Мангера.

Теги: #гандзюк #мангер #суд
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