События

19:07 21.03.2019

Четверо учеников из Нетишина обратились в больницу после распыления в школе перцового газа

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Четверо учеников из Нетишина обратились в больницу после распыления в школе перцового газа

В городе Нетишин Хмельницкой области в школе был распылен перцовый газ, четверо учеников обратились в больницу.

Как сообщила полиция Хмельницкой области в соцсети Фейсбук, сообщение о том, что в одной из школ города распылили перцовый газ, поступило в отделение полиции в 14.47.

ЧП произошло на третьем этаже. "Всех детей эвакуировали. Четверо из них обратились в местную больницу с раздражением верхних дыхательных путей", - отмечено в сообщении.

Сведения о данном факте внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Теги: #школа #газ #пострадавшие
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