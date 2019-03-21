Украинский военный погиб на Донбассе в четверг, еще один ранен - ООС

Один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один ранен в результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований в четверг.

"В результате обстрелов один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранение. Обороняющиеся подразделения ответили на обстрелы противника огнем дежурных огневых средств. Потери противника уточняются", - говорится в сводке по состоянию на 18:00 четверга, опубликованной на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook.

С начала суток до 18:00 боевики пять раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе дважды - с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями.

В частности, из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия были обстреляны позиции Объединенных сил в районе с.Широкино Волновахского района Донецкой области, из крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия - вблизи г.Авдеевка.

Из минометов калибра 82 мм, вооружения боевой машины пехоты БМП-1, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия были обстреляны позиции в районе Хутора Вольный (на окраине г.Золотое Попаснянского района Луганской области), а из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – возле поселка Золотое-4 (часть г.Золотое)

Из автоматических станковых гранатометов были обстреляны позиции возле пгт Пивденное Торецкого горсовета Донецкой области.