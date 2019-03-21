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16:57 21.03.2019

Психолого-психиатрическая судебная экспертиза назначена всем 24 военнопленным украинским морякам, начнется на следующей неделе - Полозов

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Психолого-психиатрическая судебная экспертиза назначена всем 24 военнопленным украинским морякам, начнется на следующей неделе - Полозов

Следственное управление ФСБ России назначило проведение комиссионной комплексной амбулаторной психолого-психиатрической судебной экспертизы в отношении всех 24 военнопленных украинских моряков, удерживаемых в РФ, сообщил руководитель группы адвокатов моряков Николай Полозов.

Н.Полозов на своей странице в Фейсбуке написал, что в четверг состоялись следственные действия в отношении военнопленного моряка Михаила Власюка, следствие ознакомило его и адвоката с постановлением о назначении комиссионной комплексной амбулаторной психолого-психиатрической судебной экспертизы.

"Таким образом, по состоянию на сегодняшний день, комиссионная комплексная амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза назначена в отношении всех 24 военнопленных украинских моряков. Проведение экспертиз должно начаться на следующей неделе в ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П.Сербского" Минздрава России", - проинформировал Н.Полозов.

Он напомнил, что позиция защиты остаётся прежней - проведение данной экспертизы в отношении военнопленных украинских моряков незаконно, нарушает нормы международного гуманитарного права, в том числе III Женевской конвенции 1949 года, и является обращением, унижающим достоинство и честь военнопленных.

Теги: #азовское_море #полозов #россия #украина #моряки
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